Nonostante siano passati molti anni dai suoi trionfi in rossonero, anche Giovanni Galli è sorpreso e dispiaciuto dal momento negativo del Milan. Attualmente apprezzato opinionista di Premium, l'ex portiere della squadra di Arrigo Sacchi ha voluto commentare la recente sconfitta con l'Atalanta: "La squadra di Gasperini era in completo controllo, come se stesse passeggiando al Meazza – ha spiegato Galli a "MilanNews" – Il Milan era anche partito benino, ma è stato sfortunato. In questo momento non gli gira bene nulla. Conclude tanto verso la porta ma non trova mai il gol, mentre l’avversario al primo tentativo punisce".

La sfortuna, però, non è il problema principale della formarne di Gattuso: "Parliamo di una squadra imbarazzante sotto tutti i punti di vista. Ho visto giocatori senza personalità, in campo manca una guida carismatica e tecnica. Questa è grave e mi preoccupa molto".

I prossimi impegni con Inter e Fiorentina.

Dopo aver parlato della situazione di Donnarumma ("Nei confronti di questo talento sono stati fatti errori preoccupanti, partendo dalla gestione ed andando avanti"), Giovanni Galli ha così inquadrato i prossimi impegni con Inter e Fiorentina: "I ragazzi di Gattuso stanno peggio, ma anche i nerazzurri mi sono sembrati in difficoltà in queste ultime partite – ha continuato Galli – Potrei quasi definirlo il derby del "non ci resta che piangere". L’Inter è avanti praticamente in tutto, deve solo riprendersi da questo doppio passo falso ma forse questo è il momento giusto per affrontarla perché la condizione non mi pare eccellente".

"La formazione di Pioli ha invece azzeccato il passo giusto recentemente, il Milan può avere delle possibilità solo se ritrova l’equilibrio mentale. Alla base di tutto c’è la testa dei giocatori che, al momento, hanno paura e vanno in campo spaesati. Il gruppo è intimorito e anche i big si sono persi".