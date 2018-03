All'indomani dei funerali di Davide Astori, una nuova tragedia sconvolge il mondo del calcio. Thomas Rodriguez, giovane calciatore del Tours, squadra che milita nella Ligue 2 francese, ovvero l'equivalente della nostra Serie B, è morto nella notte tra giovedì e venerdì. Come accaduto per il capitano della Fiorentina, anche il 18enne è stato trovato senza vita nella sua stanza, deceduto dunque nel sonno. Alla base del decesso anche in questo caso potrebbe esserci un arresto cardiaco, anche se l'autopsia scioglierà ogni dubbio.

Rodriguez, morto nel sonno come Astori

Sono giorni terribili dunque per il mondo del calcio, dopo Astori e Marco Longo, un'altra vita spezzata questa volta in Francia. E' morto il 18enne Thomas Rodriguez, giovane talento in forza al Tours, formazione che milita nella serie B francese. A dare notizia è stato proprio il suo club attraverso una nota ufficiale divulgata sul proprio sito: "E' con estremo dolore che il Tours Fc vi informa della morte del giovane e Thomas Rodriguez, residente del Centro di Formazione nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 marzo 2018. La nostra società è distrutta da questa tragedia, che ci immerge in una profonda tristezza". Il giovane centrocampista è stato trovato senza vita nel suo letto dal suo compagno di stanza, che ha allertato il guardiano notturno del club. Sul caso è stata aperta un'inchiesta giudiziaria.

in foto: Rodriguez (Foto Twitter @ToursFC)

Le cause della morte di Thomas Rodriguez

Il giovane calciatore, come si legge nel comunicato in una nota della Professional Football League, sarebbe deceduto in circostanze molto simili a quelle di Davide Astori. Dietro la sua morte dunque avvenuta nel sonno, potrebbe esserci un arresto cardiaco. Ora l'autopsia permetterà di capire se il cuore di Rodriguez, ha smesso di battere dopo aver rallentato, proprio come accaduto allo sfortunato capitano viola o per altri motivi

Il calcio francese sotto shock, compagni di squadra sconvolti

Ovviamente è stata rinviata la partita tra il Tours FC e il Valenciennes in programma venerdì 9 marzo, mentre su tutti i campi di Ligue 1 e Ligue 2 sarà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Thomas. Tutti i compagni di squadra, sotto shock per l'accaduto saranno accompagnati nelle prossime ore da un team di psicologi che cercherà di permettere loro di elaborare il lutto

Chi era Thomas Rodriguez

Il 18enne Rodriguez, aveva giocato diverse volte con la squadre riserve, conquistando anche convocazioni in prima squadra. Tanti i riconoscimenti a livello giovanile per un ragazzo che quando giocava nel Plateau aveva vinto il titolo di miglior giocatore degli Alti Pirenei. Dopo le esperienze con Saint-Gaudens e As Muret, il ragazzo che nel frattempo ha conquistato la nazionale under 17 è stato prelevato dal Tours che puntava molto sulle sue qualità di centrocampista. La convocazione nell'under 19 della Francia sembrava l'ennesimo trampolino per un ragazzo che ci ha lasciato troppo presto.