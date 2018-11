Michael Dopass, giornalista di una radio camerunese, è finito in carcere con l’accusa di aver diffamato Samuel Eto’o, ex attaccante di Real Madrid, Barcellona e Inter e autentico eroe calcistico del Camerun. Dopass lavora per l’emittente Radio Soleil FM e aveva fatto allusioni su una presunta relazione omosessuale da parte del giocatore di Douala. Uno dei legali di Eto'o ha presentato una denuncia presentata ed il giornalista è stato arrestato mercoledì: nella stessa giornata è comparso davanti al tribunale di Yaoundé, che ha disposto la custodia cautelare nel carcere di massima sicurezza di Kondengui. Secondo la Corte poteva esserci un possibile rischio di fuga del detenuto.

La cronologia degli eventi

Nel programma "Sports et investigations", trasmesso il 17 settembre, il giornalista camerunense avrebbe accennato ad una possibile relazione omosessuale intrattenuta dall'ex calciatore dell'Inter quando era capitano dei Leoni indomabili, il soprannome della nazionale del paese africano. Per questo motivo lo scorso ottobre 4 ottobre il cronista era stato anche convocato dal Consiglio nazionale delle Comunicazioni del Camerun (CNC) e mercoledì è arrivato l'arresto. Il giornalista ha raggiunto in cella un altro collega, Michel Biem Thong, che si trova da dieci giorni nel carcere di massima sicurezza di Kondengui perché accusato di "apologia del terrorismo, false dichiarazioni, incitamento a compiere reati e insulti al capo dello Stato". Il cronista è noto in Camerun per i suoi servizi dalle regioni anglofone del Paese africano.

Secondo il World Press Freedom Index 2018 di Reporters sans Frontiers, il Camerun si trova al 129esimo posto su 180 paesi del mondo per libertà di stampa e, in questo momento, almeno cinque giornalisti risultano detenuti con varie accuse nel paese africano.