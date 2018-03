Lo champagne è in ghiaccio e pronto per essere stappato. In casa Weah la festa potrebbe scattare nelle prossime ore, in occasione della trasferta di campionato del Paris Saint-Germain di Unai Emery. Il tecnico dei parigini, viste le defezioni di Neymar, Cavani e Mbappè, ha infatti deciso di convocare per la prima volta Timothy Weah: figlio dell'attuale presidente della Liberia ed ex attaccante di Psg e Milan.

Punto di forza della squadra Primavera, il diciottenne sarà dunque seduto di fianco all'allenatore parigino in occasione della partita contro il Troyes: valida per la 28esima giornata del campionato francese. Nato a New York, il secondo figlio maschio dell'indimenticato Pallone d'Oro è cresciuto nel vivaio dei New York Red Bull e ha già fatto sfracelli con l'Under 17 statunitense e in Youth League con i ragazzi del Psg.

Il parere del padre George.

Attaccante centrale di grande movimento e capace di agire sull'esterno, Timothy Weah ha già strappato applausi e ricevuto consensi dai media francesi. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista nello scorso luglio, il ragazzo è dunque pronto a festeggiare il suo esordio nel Psg: squadra che ha permesso a suo padre George, di farsi conoscere in tutto il mondo e di volare in Italia per cominciare la grande avventura rossonera nel Milan di Fabio Capello.

"Non lo dico perché è mio figlio, ma Timothy ha grandi qualità: è veloce, ha il fiuto del gol, del gioco e rispetta le indicazioni dell'allenatore – dichiarò in tempi non sospetti George Weah – Non credo gli pesi il cognome che porta, conosce la mia carriera. E poi gli dico sempre che il talento non basta. Per sfondare bisogna lavorare duro". Il ragazzo lo ha fatto e Unay Emery se n'è accorto. Il momento dell'esordio è ormai vicino.