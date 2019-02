Pro Piacenza ad inizio partita 🤔 ma i genitori? I dirigenti? 20-0 è giocare con la dignità di altri… Nelle categorie professionistiche non è ammissibile iniziare una partita senza la squadra al completo! Si devono cambiare le regole? Cambiamole al più presto perché se aspettiamo il buon senso di "dirigenti" e "imprenditori" del calcio sarà sempre peggio… Cuneo – Pro Piacenza 20-0 it's not Professionism, 7 players starting the match should be prohibited in a professional football match! #changetherule #professionism #semprepeggio @assocalciatori @legaproofficial @uefa_official #figc

