Dijon-Psg, non si giocherà. Partite di Ligue 1 rinviate per i gilet gialli

Il testa-coda della 18a giornata di Ligue 1, ovvero Dijon-Psg non si giocherà. La partita in programma sabato 15 dicembre alle ore 17 è stata rinviata per motivi di ordine pubblico, visto che le forze dell'ordine saranno di nuovo mobilitate per le annunciate proteste dei ‘gilet gialli'. Dopo Nantes-Montpellier, Caen-Tolosa, Marsiglia-Bordeaux, Guingamp-Rennes, Amiens-Angers dunque non si giocherà anche il match tra i campioni di Francia, che sembrano aver già ipotecato anche questo torneo, contro il Dijon. Restano in programma solo 4 gare: Reims-Strasburgo di sabato alle 20, Lione-Monaco domenica alle 13, Nimes-Lille domenica alle 15 e Nizza-St.Etienne domenica alle 17.

La Ligue 1 si ferma (in parte) per i gilet gialli

Già nello scorso week-end c'era stato il rinvio di diverse partite, compresa quella tra il Psg e il Montpellier. I Bleus non giocano in patria da 15 giorni, ma sono riusciti comunque a centrare in settimana l'obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale di Champions. Non si vuole correre il minimo rischio, con la prefettura che ha deciso di assecondare le richieste relative ad un totale impiego delle forze dell'ordine per le nuove manifestazioni dei gilet gialli. Il movimento che contrasta l'operato del presidente Macron tornerà in piazza anche nel fine settimana con la speranza che non ci siano ulteriori scontri, in un Paese già "toccato" dall'attentato di Strasburgo