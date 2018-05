Quale sarà il futuro di Alberto Gilardino? Continuerà a giocare a calcio o intraprenderà la carriera di allenatore? Domande che troveranno risposta nei prossimi giorni, per ora l'unica certezza per l'esperto bomber di Biella è quella relativa al suo addio allo Spezia. L'ex campione del mondo attraverso una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club ligure si è congedato da società, squadra e tifosi.

Gilardino e la lettera d'addio allo Spezia

Il calciatore che a luglio spegnerà 36 candeline sulla torta ha affidato i suoi saluti ad una lettera che è stata pubblicata sul sito ufficiale dello Spezia. Queste le parole del Gila: "Ci tenevo a ringraziare di cuore il Presidente Onorario Gabriele Volpi e tutto lo Spezia Calcio per questa splendida esperienza che oggi termina. Sono stati mesi intensi e stimolanti; ho trovato uno staff sempre disponibile e compagni di squadra fantastici. Un grazie anche alla gente della Spezia e ai suoi tifosi. Nella mia carriera ho sempre accolto tutte le sfide che si presentavano e sono felice di aver accettato questa ulteriore esperienza in Serie B che ho portato a termine sempre con professionalità e voglia di fare bene".

Dal gol alla Van Basten al rigore sbagliato con il Parma, la stagione allo Spezia del Gila

Non sono mancate le emozioni nella stagione vissuta da Gilardino allo Spezia. L'attaccante ha segnato 6 gol in 16 partite contribuendo in termini di esperienza alla stagione dei liguri che hanno chiuso la stagione al 10° posto fuori da playout e playoff. Due i momenti clou dell'annata del bomber ex di Parma, Milan, Fiorentina, Genoa e Palermo: il primo è quello relativo al super gol alla Van Basten segnato al Cittadella, una delle reti più belle della stagione del calcio italiano. L'altro è quello relativo al rigore fallito nell'ultima partita di campionato contro il Parma. Un errore decisivo che ha alimentato numerose polemiche intorno al giocatore, a causa del suo passato in gialloblu, in un momento fondamentale della lotta promozione che ha premiato poi proprio i ducali.

Cosa farà adesso Gilardino

Gilardino come chiarito nella lettera ora si trova di fronte ad un bivio per la sua carriera. Dopo le tantissime esperienze in campo, il calciatore valuterà con la sua famiglia il da farsi. L'ipotesi di un ritiro per intraprendere la carriera di allenatore è tutt'altro campata in aria per l'ex campione del mondo che ha chiuso così il suo messaggio: "Ora valuterò con calma e con la mia famiglia cosa fare nell'immediato futuro. Nel frattempo un grosso in bocca al lupo a tutti voi".