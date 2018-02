Il fatto è accaduto pochi giorni fa ma è venuto alla luce solo nelle ultime ore grazie a un messaggio che un amico ha deciso di postare su Facebook. Un post, quello di Pino Serra, che ha fatto discutere fino alla precisione dello stesso autore che ha voluto sgombrare il campo da qualsiasi illazioni o doppio senso. Gigi Riva è stato derubato del cellulare dal mendicante a cui aveva appena offerto dei soldi. "No, non mi conosceva – ha ammesso all'Ansa l'ex calciatore -. Probabilmente era uno straniero: gli ho dato una mancia e lui mi ha abbracciato. In tasca avevo le chiavi di casa e il telefonino: il cellulare, dopo che mi ha salutato, non c'era più". A denunciare l'episodio è stata una persona molto vicina da sempre allo storico di ‘Rombo di Tuono' del Cagliari e della Nazionale azzurra.

A tutti gli amici… qualche giorno fa all'amico Gigi Riva è stato rubato da un marocchino o algerino… (cmq nord africano) il cellulare. Il tutto è accaduto dopo che Gigi gli aveva offerto del denaro per compassione (diceva che non mangiava da 2 giorni). Apparentemente per ringraziare del gesto di generosità, abbracciò Gigi e contemporaneamente gli infilò una mano in tasca della giacca derubandolo. Gigi è disposto a offrire al povero diavolo una mancia purché torni in possesso del cellulare che non ha un gran valore economico se non i numeri telefonici contenuti in rubrica ! Vi chiedo cortesemente di collaborare per cercare di rintracciare questo… miserabile. Grazie a tutti.

Le parole adottate nel messaggio pubblicato sui social network, però, hanno suscitato perplessità e polemiche al punto che lo stesso Pino Serra è intervenuto a chiarire il senso di quelle frasi che molti hanno interpretato diversamente.

Come sempre la gente gioca sulla pelle delle persone… personalmente non sono razzista, ho il massimo rispetto di tutte le razze umane di qualsiasi colore… quindi mi scuso con tutti i marocchini, algerini e Nord Africani onesti. Dio quando ha creato il Mondo non l'ha suddiviso in nazioni… la terra è per tutti e di tutti quindi affanculo i razzisti e le persone che non amano il prossimo onesto!!!

"No, non mi conosceva. Probabilmente era uno straniero: gli ho dato una mancia e lui mi ha abbracciato. In tasca avevo le chiavi di casa e il telefonino: il cellulare, dopo che mi ha salutato, non c'era piu'". Cosi' Gigi Riva racconta e conferma all'ANSA il brutto incontro di qualche settimana fa con uno sconosciuto che gli ha sottratto il telefonino dal giubbotto. Un episodio che, raccontato su Facebook da un amico del bomber, ha fatto subito il giro della rete. Tanta solidarieta' per Rombo di Tuono "punito" per la sua generosita' quasi come accadeva sui campi di calcio quando, per il suo coraggio, spesso ci ha rimesso le gambe con infortuni che lo hanno tenuto a lungo lontano dal pallone. Nelle su passeggiate cagliaritane Riva incontra sempre tanta gente. E lui non si sottrae mai: una stretta di mano, un selfie, un abbraccio. Continuera' a essere disponibile come sempre. "Certo – commenta – bisognera' stare un po' piu' in guardia. La seccatura ora non avere piu' a disposizione tutti quei numeri: ne avevo memorizzati tantissimi".