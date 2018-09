Il sorteggio della fase a gironi della Champions League, come al solito, ha scontentato parecchie squadre. Perché sono nati dei raggruppamenti davvero molto complicati e più di una squadra importante rischia l’eliminazione nella prima fase. Il Gruppo C è uno dei più duri, in esso c’è anche il Napoli di Ancelotti che dovrà vedersela con la Stella Rossa e soprattutto con il Liverpool e il Paris Saint Germain. I bookmakers non danno molte chance agli azzurri, ma tutti dovranno fare i conti con la squadra del presidente De Laurentiis. Il proclama non viene da Ancelotti, Insigne o dallo stesso patron, ma da Gigi Buffon, che difende i pali del Paris.

In un’intervista rilasciata ai media ufficiali del Paris Saint Germain l’ex portiere della Juventus esalta la sua nuova squadra che è in crescita, e al tempo stesso invita i compagni a non sottovalutare il Napoli, una squadra difficile da affrontare soprattutto al San Paolo:

Siamo in un buon momento in campionato, stiamo iniziando a capire il reale valore della nostra squadra. La Champions League è sempre una competizione particolare, da affrontare in un periodo molto complicato perché denso di impegni. Il nostro è un gruppo difficile, di altissimo livello, ciò ci permetterà di crescere. Il Napoli? Dovremmo essere bravi a mettere in campo i frutti del lavoro svolto in questi mesi, evitando di incombere in errori. I nostri avversari sono molto forti, non potremo fare passi falsi, e al San Paolo sarà dura.

E proprio al San Paolo Gigi Buffon potrebbe giocare la sua prima partita in Champions League con la maglia del Paris Saint Germain. Chiuse male la sua avventura europea con la Juve il portiere che subì tre giornate di squalifica dopo il rosso subito da Michael Oliver, il fischietto inglese che decretò un rigore per il Real al 93’ del quarto di ritorno. Napoli-Psg è in programma martedì 6 novembre, il match sarà il quarto di Champions e sarà il primo in cui l’ex capitano juventino sarà a disposizione di Tuchel.