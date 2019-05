La Salernitana anche nella prossima stagione giocherà in Serie B. Dopo un finale da incubo, cinque sconfitte consecutive, una sola vittoria nelle ultime dodici, il cambio d’allenatore alla vigilia dell’ultima giornata e addirittura il playout, che per fortuna dei campani è stato poi cancellato e ha dato il là alla salvezza matematica. Il club granata vuole rilanciarsi e starebbe pensando a Giampiero Ventura, l’ex commissario tecnico che in questa stagione ha guidato per un mesetto il Chievo.

La Salernitana pensa a Giampiero Ventura

Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’ l’ex selezionatore della nazionale italiana sarebbe il favorito per la panchina della Salernitana. Dopo il flop dell’Italia, eliminata nel playoff Mondiale contro la Svezia, Ventura è rimasto per quasi un anno fuori dal giro, è rientrato al Chievo, ma dopo un pareggio e tre sconfitte ha detto basta. Ventura ha sempre ribadito di voler tornare in panchina, ma non vorrebbe farlo da sostituto. E così se la Salernitana dovesse chiamare l’esperto allenatore potrebbe dire di sì e accettare la panchina del club granata. Determinanti potrebbero essere il ruolo del direttore generale Angelo Fabiani e soprattutto con Lotito, che in passato aveva pensato a lui per la Lazio.

Le alternative a Ventura per la panchina della Salernitana

In questa stagione sulla panchina della squadra campana si sono alternati ben tre allenatori. La stagione l’ha iniziata Colantuono, che fu mandato via dopo quindici giornate in cui aveva conquistato 20 punti, al suo posto fu preso Angelo Gregucci, che di punti ne ha ottenuti 18, in venti partite. Nell’ultima giornata di campionato in panchina si è accomodato Leonardo Menichini, che dopo aver perso 2-0 in casa del Pescara ha chiuso la sua terza esperienza sulla panchina granata. Nella prossima stagione ci sarà un nuovo allenatore. Ventura è il favorito, le alternative sono rappresentate da Juric, ex di Crotone e Genoa, e da Marco Baroni, che quest’anno ha guidato il Frosinone.