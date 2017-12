Il romanzo della carriera di Mario Gomez, si arricchisce di un nuovo e ultimo straordinario capitolo. Dopo l'esperienza in Italia con la maglia della Fiorentina e il successivo trasloco in Turchia, l'attaccante tedesco ha infatti firmato per lo Stoccarda. La notizia ufficiale è arrivata dal canale social del club tedesco, che ha confermato il suo acquisto dal Wolfsburg: club con il quale "Super Mario" ha giocato dall'estate 2016 fino ad oggi.

La trattativa, chiusa intorno ai tre milioni di euro, è stata formalizzata nelle scorse ore e prima della riapertura del mercato invernale. "Negli ultimi giorni il desiderio di tornare nella mia terra, a Stoccarda, è aumentato sempre di più – ha dichiarato Gomez – Sono contentissimo. Attendo con ansia di riabbracciare il club, la città, le persone e tutto l'ambiente. Non vedo l'ora di scendere in campo".

L'obiettivo del Mondiale.

"Giocare in questo stadio è per me qualcosa di speciale – ha continuato l'attaccante tedesco – Lo avevo già detto nello scorso settembre, quando con la Nazionale avevamo affrontato a Stoccarda la Norvegia. Naturalmente so che le aspettative sono grandi e che la situazione è molto impegnativa".

Premiato con il titolo di "calciatore tedesco dell’anno" proprio nel 2007, quando con i suoi gol aiutò lo Stoccarda a vincere il "Meisterschale", Gomez ha parlato del momento della sua nuova squadra: attualmente impegnata in una difficile loro per la salvezza. "Sono molto felice di essere tornato dove tutto per me è cominciato – ha concluso il giocatore – Il mio obiettivo è giocare una buona seconda metà di stagione e aiutare la squadra ad evitare la retrocessione. Così facendo potrò inoltre giocarmi le mie carte in nazionale ed essere protagonista anche nella prossima Coppa del mondo".