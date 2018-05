"Non penso di andare al Mondiale". Le parole di Manuel Neuer al sito del Bayern Monaco gelano il sangue nelle vene ai tifosi tedeschi e smorzano la speranza della Germania di avere tra i pali il portiere dei bavaresi. Non è detta l'ultima parola – che in ogni caso spetterà al commissario tecnico, Joachim Löw – ma al momento (a giudicare dal pessimismo espresso dallo stesso estremo difensore) le scelte sembrano cadere su altri profili quali ter Stegen (Barcellona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain), Bernd Leno (Bayer Leverkusen).

Penso sia inconcepibile partecipare al Coppa del Mondo senza aver giocato con continuità negli ultimi tempi – ha ammesso Neuer nell'intervista riportata dal sito ufficiale della società bavarese –. Ci sono ancora un paio di incontri, non ci resta che aspettare e vedere.

Basta dare un'occhiata alla scheda di rendimento nella stagione attuale per comprendere quanto le perplessità siano fondate. L'ultima presenza di Neuer risale allo scorso 16 settembre in campionato contro il Magonza. In precedenza (eccezione fatta per la sfida col Leverkusen alla prima giornata) aveva giocato contro Werder Brema e Hoffenheim poi il buio dell'infortunio (frattura del metatarso del piede sinistro) che da allora lo ha tenuto dietro le quinte. "Se succede qualcos'altro rischio la carriera", ha rivelato di recente e anche per questa ragione che finora non ha forzato i tempi di recupero.

"Non giocherà sabato contro lo Stoccarda, né nella finale della Coppa di Germania il 19 maggio", ha chiarito il tecnico, Jupp Heynckes. L'ultimo match di campionato e la finale con l'Eintracht rappresentavano le ultime possibilità di vedere Neuer in campo. Eccezion fatta per le amichevoli pre-Mondiale con Arabia Saudita e Austria, non c'è altro match ufficiale che possa servire da collaudo per l'estremo difensore quasi fuori dalla Coppa in programma dal 14 giugno al 15 luglio in Russia.