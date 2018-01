Dopo l'apertura nei mesi scorsi di una gelateria, Lukas Podolski ha inaugurato la sua seconda attività a Colonia: città che lo ha cresciuto e che gli ha dato l'opportunità di diventare un calciatore. L'ex attaccante della nazionale tedesca, transitato senza troppa fortuna anche in Italia, ha infatti aperto un Doner Kebab a Chlodwigplatz: piazza che è situata in una zona affollata della città.

Il giocatore, che attualmente gioca in Giappone con il Vissel Kobe, ha partecipato direttamente all'apertura del suo "Mangal-Döner", facendosi fotografare dietro al bancone mentre serviva un paio di clienti e attirando la curiosità di passanti e tifosi accorsi all'inaugurazione. A convincere Podolski della bontà del suo nuovo investimento nella ristorazione, sono stati i suoi due anni in Turchia, al Galatasaray, dove ha potuto conoscere e apprezzare al meglio la cucina turca.

L'entusiasmo di Podolski.

"Sono contento che siano venuti molti tifosi – ha postato il giocatore sul suo profilo Twitter – Questa è una notte da ricordare per la città di Colonia: l'inizio di un nuovo capitolo divertente". Per assaggiare i kebab preparati proprio dall'attaccante campione del mondo, alcuni clienti hanno dovuto aspettare in fila per più di cinque ore. Un'accoglienza pazzesca per "Poldi", che conferma l'affetto della gente del suo paese: mai scomparso, nonostante l'attaccante sia ormai entrato nella fase discendente della carriera.

Ancora alle prese con la riabilitazione per un infortunio, Podolski ha dato vita a questa nuova avventura insieme a due soci. "Lukas avrà un ruolo attivo nell'attività del "Mangal-Döner" – ha dichiarato il suo portavoce – Così come lo ha avuto in occasione dell'apertura della sua gelateria, per la quale ha anche progettato lo stile delle coppe gelato attualmente in vendita".