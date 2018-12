Per la classifica marcatori della Serie A, Cristiano Ronaldo – di cui è al momento solitario capolista – ha un nemico in più. O meglio migliaia di nemici in più perché in soccorso del bomber del Genoa, il polacco Piatek al momento secondo ad una lunghezza dal portoghese bianconero, è sceso il popolo rossoblù del Grifone, con una petizione. Grazie ad una idea nata dal sito PianetaGenoa1893, si è aperta infatti una petizione a favore dell'attaccante di Prandelli perché la Lega assegni a lui (e non come autorete di Toloi) il gol siglato contro l'Atalanta.

Una iniziativa nata in modo goliardico ma che nelle ultime ore ha visto una adesione impressionante anche dopo gli ultimi fatti accaduti nel turno di fine anno in cui su situazioni simili la Lega Calcio ha assegnato le reti agli autori del tiro e non agli avversari che ne hanno cambiato la direzione beffando il proprio portiere.

L'autohol contestato contro l'Atalanta

Il fatto è legato alla sfida del Genoa all'Atalanta quando l'attaccante polacco del Grifone aveva trovato il tiro vincente poi deviato dal difensore dei bergamaschi, Toloi. La Lega Calcio aveva assegnato così il gol al giocatore nerazzurro privando il rossoblù la possibilità di salire in classifica marcatori. Però, davanti ad altri due casi simili avvenuti nel turno di domenica scorsa è scattata la ‘protesta' popolare.

Duncan e Petagna come Piatek

Il riferimento è riferito a due episodi accaduti nell'ultima giornata di campionato: il gol assegnato a Duncan su conclusione deviata da Palomino in Sassuolo-Atalanta e la rete di Petagna su conclusione corretta da Romagnoli che ha beffato Donnarumma. Con questa decisione della Lega, Piatek ha perso il trono dei capocannonieri della Serie A con soli 13 gol contro i 14 di Cristiano Ronaldo e ciò non è piaciuto ai tifosi del Genoa

Le motivazioni della petizione

Con una ‘petizione' a favore di Piatek le cui motivazioni sono chiare e si rifanno al regolamento federale che, a riguardo, non crea alcun dubbio: "Le linee guida della Lega parlano chiaro non sono considerati autogol i tiri nello specchio della porta che vengono deviati da un difensore. E' esattamente quello che è successo a Piatek, ma anche a Duncan e a Petagna".