Ivan Juric è tornato sulla panchina del Genoa un mese fa e rischia già l’esonero. Dopo aver conquistato solo due punti in quattro partite l’allenatore croato si giocherà tutto contro il Napoli, sabato sera. Davide Nicola sembra il favorito per la successione, ma ci sono altri due allenatori, dal passato importante, in lizza per la panchina dei Grifoni: Claudio Ranieri e Zdenek Zeman.

Juric non ha mai vinto con il Genoa

Ballardini era stato esonerato nonostante un buon avvio di campionato, 12 punti in 7 partite, ha pagato più di una frizione con l’allenatore e soprattutto, pare, il mancato utilizzo di Pandev. Juric è tornato al Genoa, non ha avuto un calendario semplice ma dopo il pari strappato allo Stadium con la Juventus la strada intrapresa sembrava quella giusta, poi sono arrivati un pari con l’Udinese e due sconfitte a San Siro contro Milan e Inter, il 5-0 incassato dai nerazzurri è stato pesantissimo. Preziosi è preoccupato anche per il digiuno di Piatek che dopo aver segnato sempre con Ballardini è rimasto a secco con Juric.

Ranieri e Zeman in corsa per la panchina del Genoa, ma il favorito è Nicola

La partita con il Napoli può decidere le sorti di Juric, e sulla carta il calendario ancora non aiuta l’ex del Crotone. Preziosi e i dirigenti del Genoa si stanno già guardando attorno. Da escludersi il ritorno di Ballardini, mentre pare in pole Davide Nicola, che sostituì Juric a Crotone e che è stato un calciatore del Genoa. In posizione defilata invece c’è l’ex c.t. Cesare Prandelli, che da tempo aspetta una chiamata dalla Serie A. Ma secondo ‘Il Secolo XIX’ ci sarebbero altri due candidati forti per l’eventuale successione di Juric: Claudio Ranieri, che in Serie A non allena da sette anni e mezzo, e il boemo Zeman, che pare sia stato già avvistato nella zona di Pegli.