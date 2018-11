A Gennaro Gattuso non sono piaciute le dichiarazioni di Matteo Salvini nell'immediato post partita di Lazio-Milan. Il vicepremier presente sulle tribune dell'Olimpico al fianco del presidente della Lazio Lotito, ha criticato le scelte, anzi le mancate scelte, del tecnico rossonero che avrebbero a suo dire spianato la strada al pareggio in extremis dei capitolini. Ecco allora che "Ringhio" non ha perso tempo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, in conferenza stampa.

Lazio-Milan 1-1, Salvini critica Gattuso

A Matteo Salvini, grande tifoso del Milan, non è piaciuta la gestione della gara di Gennaro Gattuso. Contro la Lazio a giudizio del vicepremier che ha seguito la gara all'Olimpico, il tecnico rossonero ha aspettato troppo a fare i cambi. Una situazione che ha favorito gli avversari. Queste le parole di Salvini: "Cosa aspettava Gattuso a cambiare? Forse aspettava i supplementari? Devono spiegarmi la sua testardaggine"

Gattuso risponde per le rime a Salvini

Quando le stesse sono state riportate a Gattuso nella classica conferenza stampa post-partita, il tecnico ha deciso di rispondere per le rime. Tono perentorio da parte dell'allenatore del Milan che non ha gradito anche l'attacco di 15 giorni fa di Salvini a Higuain: "Non parlo di politica perché non capisco nulla. A Salvini dico di pensare alla politica perché abbiamo grandi problemi in Italia. Con tutti i problemi che ha l'Italia Salvini parla di Milan, una cosa che mi fa impazzire. E' già da tempo che dice queste cose, prima con Higuain oggi con i cambi. Io da italiano potrei dire tante cose a Salvini".

Gattuso soddisfatto della prova del Milan

E a proposito della partita, Gattuso ha promosso i suoi ragazzi con queste parole ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una buona partita, ci siamo comportati molto bene oggi. Non era facile, abbiamo giocato con tanti calciatori non dico fuori ruolo ma in posizioni nuove per loro. Faccio i miei complimenti ai ragazzi. Siamo in emergenza ma è inutile piangerci addosso. Mancavano due minuti alla fine, avevamo fatto un grande colpo, peccato. Guardiamo avanti e speriamo di recuperare qualche infortunato"