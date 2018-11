Ci ha provato fino in fondo il Milan di Gattuso ma la vittoria all'Olimpico è sfuggita per una manciata di secondi. Con un Milan falcidiato da infortuni e assenze, i rossoneri hanno lasciato spazio e idee alla Lazio che ha fatto la partita. Sprecando tutto ciò che poteva sotto porta. Un errore capitale per il Milan che è riuscito a restare in partita agendo in contropiede e quando al 72′ Calabria ha dato la palla giusta a Kessie, si è sperato anche nel successo di rapina fuori casa. Solo l'arrembaggio alla baionetta davanti a Donnarumma ha fatto capitolare la difesa rossonera: al 93′ Correa ha trovato il tiro giusto che ha ridato alla Lazio il quarto posto che vale un accesso Champions tenendosi alle spalle il Milan.

A viso aperto, per punti Champions

Non una gara giocata a ritmi altissimi, anche per il terreno pesante e malmesso per le piogge. Milan e Lazio però provano sin da subito a guardarsi in volto con un atteggiamento maggiormente votato a creare azioni piuttosto che pensare a frenare gli impeti avversari.

Ne nasce un primo tempo divertente anche se non ci sono grandissime emozioni: i rispettivi centrocampi vengono facilmente superati con marcature molto larghe ma è nelle aree che si accendono i migliori confronti, con l'attacco della Lazio che viene spesso frenato da Rodriguez e compagni mentre Cutrone, unico terminale offensivo rossonero, si spegne tra Acerbi e Radu.

Brividi Immobile e Calhanoglu

Nessuna delle due primeggia rispetto all'altra, entrambe le squadre però non puntano sulla tattica: è così che a centrocampo Baykayoko riesce spesso a prevalere per forza fisica mentre la mediana laziale è più dinamica e veloce. I padroni di casa strozzano il gol in gola in un paio d'occasioni con Immobile che sbaglia prima una chiusura e poi un tiro da pochi metri. Il Milan si rifà con un grandissimo tiro di Calhanoglu che Strakosha schiaffa sul palo.

Milinkovic segna ma c'è fuorigioco

Non un bell'incontro ma aperto a capovolgimenti di fronte e l'Olimpico si scalda al gol di Milinkovic Savic che si beve il centrocampo rossonero e dopo un triangolo supera Donnarumma con un delizioso pallonetto. Peccato per l'evidente fuorigioco ma la giocata tecnica del laziale resta come il marchio di fabbrica dei primi 45 minuti.

Difesa Milan, la Lazio spreca

La ripresa riprende dove si era concluso il primo tempo con la Lazio in avanti e il Milan che ripiega su se stesso in attesa di colpire in contropiede. Una tattica che per Gattuso è una esigenza non avendo uomini a disposizione in panchina e dovendo centellinare le forze di quelli in campo. E quando il risultato chiama anche Donnarumma risponde con un paio di parate esemplari.

Break di Kessie, Milan avanti

La Lazio continua a fare la gare, sterile, in avanti con Wallace e Immobile che si divorano il vantaggio. I rossoneri non si perdono, si compattano ed escono con il carattere dalle morse laziali e al 72′ fulminano la Lazio: Calabria scappa a destra, Cutrone sportella al centro ma è Kessie a presentarsi solo al limite, ricevendo palla e prendendo il tempo a Strakosha sorpreso anche dalla deviazione di Wallace sul tiro del centrocampista milanista.

Correa riporta la Lazio in partita

Il forcing finale non manca, la Lazio si riversa nell'area milanista ma poco cambia: il pullman davanti a Donnarumma non si sposta e quando può il Milan agisce di rimessa. Il finale è un assalto alla baionetta da parte della Lazio che alla fine beffa il Milan: al 93′ è Correa – inconsistente fino a quel momento – a trovare il controllo e il tiro giusto a fil di palo dove Donnarumma nulla può.