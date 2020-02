Gare rinviate? Ho letto che si giocheranno il 13 maggio e non è corretto, penso che bisogna farle giocare subito, trovino della date, o si gioca tutti a porte chiuse o si rinvia, altrimenti non è corretto. Giocare ora e tra due mesi ha una valenza diversa anche se sappiamo che la priorità è la salute perché è successo qualcosa di grave in tutto il mondo, però se devo esprimere la mia opinione così non è corretto.

Sono queste le parola utilizzate da Gennaro Gattuso nel post-partita contro il Torino in merito alla decisione di rinviare 5 gare della 26a giornata della Serie A al 13 maggio per l'emergenza Coronavirus dopo che era stata optato per farle disputare a porte chiuse. Il tecnico calabrese si è sempre fatto apprezzare per la sua schiettezza e anche per il tema più scottante delle ultime ore non si è tirato indietro e ha espresso il suo punto di vista in maniera chiara e precisa. Nel caso in cui l’emergenza dovesse continuare anche la prossima settimana anche la squadra azzurra potrebbe vedere rinviata la trasferta di Verona ma Gattuso si è soffermato sullo stato di salute delle squadre attuale e quello che sarà tra due mesi:

Giocare una gara oggi o il 13 maggio è diverso, il Torino aveva 4 diffidati ma non ha giocato col Parma. Si fa una scelta, o si gioca tutti o no perché per me il campionato è falsato in questo momento. Tra due mesi saranno partite totalmente diverse e poi c'è chi non gioca due settimane e chi gioca ed ha un dispendio energetico. Non è uguale per tutti.

Gattuso: Non dobbiamo giocare con superficialità

