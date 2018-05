Il prossimo 24 luglio spegnerà 80 candeline sulla torta. Una vita per il calcio quella di José Altafini che dopo aver vestito con successo le maglie di Milan, Napoli e Juventus ha seguito lo sport più bello del mondo nelle vesti di opinionista. E l'ex bomber brasiliano non ha potuto non dire la sua sulla finale di Coppa Italia che ha vissuto da doppio ex. Tanti gli argomenti trattati da Altafini che con la sua proverbiale schiettezza non ha lesinato stoccate a molti dei protagonisti.

Juve-Milan 4-0, risultato troppo pesante per i rossoneri

In un'intervista esclusiva ai microfoni di Juvenews.eu, Altafini che ha ammesso di tifare Milan, ovvero la formazione che ha trascinato alla conquista della prima Coppa dei Campioni ha detto la sua sul confronto vinto dalla Juventus 4-0. Un risultato a suo giudizio troppo pesante per la squadra di Gattuso: "Anche se ieri la differenza l’hanno fatta gli infortuni di Donnarumma e Kalinic. Sino all’1-0 della Juve la finale era equilibrata e in bilico. Dopo quegli errori i rossoneri si sono demoralizzati ed è finita la partita".

Altafini critica Gattuso per il mancato utilizzo di André Silva

In campo i bomber non hanno fatto la differenza. A tal proposito Altafini non si spiega le scelte offensive dell'allenatore del Milan e in particolare il mancato utilizzo di André Silva. Nonostante il rendimento non esaltante del portoghese alla sua prima stagione in rossonero, la grande gloria brasiliana gli avrebbe dato più fiducia: "Ieri nemmeno gli attaccanti bianconeri hanno fatto la differenza, ma io non capisco invece perché Gattuso continui a tenere in panchina André Silva, che col Portogallo e in Spagna aveva una media realizzativa incredibile. E’ stato pagato tantissimo perché ci si credeva, invece ora non gioca mai, mi sembra una follia".

Gattuso non è pronto per un top club e Allegri vince solo in Italia, parola di Altafini

Una bocciatura senz'appello dunque per Gattuso, che per Altafini non è l'uomo giusto per i rossoneri: "Ringhio non è ancora pronto per allenare un grande club". D'altro canto complimenti ad Allegri che però ora dovrà dimostrare di valere anche all'estero: "Egemonia per Allegri in Italia? Assolutamente, ma all’estero purtroppo non è così e lo si è visto. Per questo un tecnico vincente come lui deve rimanere e provare a superare l’ulteriore step". E a proposito di allenatori una considerazione anche sulla Serie A e sulla lotta scudetto tra Allegri e Sarri: "Tutti hanno delle colpe, anche l’allenatore del Napoli. Ma pure Allegri ha sbagliato a volte, la differenza è averci in mano una squadra più forte".

No al linciaggio per Donnarumma

In conclusione una lancia spezzata in favore del giovane Donnarumma sommerso di critiche dopo il doppio errore nella finale di Coppa Italia: "Anche Buffon in passato ha fatto spesso delle papere. Tutti i portieri sono soggetti a brutte figure, ritengo ingiusto che adesso Donnarumma venga sottoposto al linciaggio. Non lo merita perché rimane il futuro dell’Italia, della Nazionale e va sostenuto".