"Non volevamo perdere perche' sapevamo quello che abbiamo speso nel derby. Qualche giocatore non era al top ma abbiamo fatto la gara che dovevamo fare". Sono queste le parole del tecnico del Milan, Rino Gattuso, a Premium Sport dopo il pareggio contro la Fiorentina al Franchi.

I rossoneri hanno accusato le fatiche della gara di Coppa Italia ed è riuscito a recuperare la gara per la prima volta nella stagione senza soccombere alla fine: una buona iniezione di fiducia per la squadra di Gattuso che ha interrotto la striscia negativa in campionato dopo due sconfitte consecutive.

Gattuso: Bravi a reagire. Giochiamo da squadra.

Il tecnico rossonero ha voluto sottolineare come i suoi ragazzi siano riusciti a scuotersi dopo lo svantaggio e abbiamo affrontato la gara esattamente come era stata preparata

Abbiamo rischiato pochissimo e per la prima volta siamo stati bravi a reagire e a pareggiare. Sono molto contento perché mi sta piacendo la mentalita' di questa squadra: non siamo bellissimi ma stiamo cominciando a fare le cose da squadra. Non abbiamo fatto bene nel primo tempo, abbiamo cercato pochissimo i centrocampisti, invece nella ripresa abbiamo fatto meglio. Ci siamo abbassati perché non volevamo soffrire gli avversari. L'abbiamo preparata così, non abbiamo fatto benissimo ma ci teniamo questo punto.

Gattuso su Bonucci: Fondamentale.

Infine Gennaro Gattuso si è soffermato sui singoli, parlando soprattutto delle prestazioni di Leonardo Bonucci, protagonista di due svarioni (uno è valso il goal di Simeone), e Hakan Calhanoglu, autore della rete del pareggio