Per il Milan questo è un anno molto complicato. La Champions League è l’obiettivo assoluto, bisogna raggiungere il quarto posto, e vincere la concorrenza delle romane per far ripartire il progetto della nuova proprietà. La vittoria ottenuta negli ottavi di Coppa Italia è passata quasi inosservata, perché le attenzioni erano poste tutte su Higuain, che è a un passo dal Chelsea. La Supercoppa l’ha vinta la Juventus, il Milan è stato battuto da un gol di Cristiano Ronaldo e si è lamentato pure tanto per il mancato utilizzo del Var su un contatto dubbio nell’area di rigore dei bianconeri. Tante domande e tanto stress per Gattuso che, un po’ nervoso, ha fatto volare per aria il cellulare di un giornalista al rientro a Malpensa.

Gattuso perde la pazienza e un cellulare vola

Il Milan dopo la partita persa a Gedda con la Juventus è rientrato subito in Italia. I rossoneri hanno viaggiato nella notte e sono rientrati prima dell’alba. Alle 5.35 era previsto l’arrivo dell’aereo del Milan. Higuain è stato braccato dalle telecamere e ha risposto in malo modo a un cronista. Gattuso invece incalzato dalle riprese di un giornalista, che stava utilizzando lo smartphone, ha cercato di abbassare quel telefono ma lo ha fatto in modo forse goffo o un po’ violento e lo ha fatto volare giù. Non c’era cattiveria da parte del tecnico rossonero che però evidentemente vive un momento molto difficile e dopo tante ore di volo, e forse dopo una notte insonne, ha perso per un attimo la pazienza.

Le difficoltà del Milan, Gattuso sempre in discussione

Forse non esiste in Europa un tecnico che vive con più tensione di Gattuso, nemmeno quelli che lottano per non retrocedere. L’ex centrocampista ha carattere da vendere ma sta subendo uno stress impressionante, perché è sempre in discussione. Bastano due pareggi e ombre di altri tecnici si aleggiano su di lui. Adesso dovrà provare a chiudere al quarto posto senza Higuain, che era il bomber che doveva fargli fare il salto di qualità.