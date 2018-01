Dopo il successo nel derby di Coppa Italia e il pareggio a Firenze, il Milan vuole iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi. I rossoneri nella 20a giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta invernale, ospiteranno il Crotone. Un match sulla carta alla portata della squadra di Gattuso che vuole risposte importanti dalla sua squadra, senza cali di tensione.

Milan, per ora conta solo il risultato. Parola di Gattuso.

L'allenatore rossonero in conferenza stampa ha risposto così alle domande sul gioco poco convincente del Milan, dimostrando di pensare per ora solo al risultato: "In questo momento dobbiamo vincere qualche partita in più, poi di quello che pensa la gente me ne faccio una ragione. Ora ho bisogno di migliorare la classifica e dare consapevolezza ai giocatori che non siamo bellissimi ma siamo solidi, soffriamo meno gli avversari".

Vietato pensare già alle vacanze.

A tal proposito attenzione massima al Crotone e alle distrazioni legate alla sosta invernale: "Domani servono i punti, dobbiamo pensare a fare i punti e non alle valigie e ai bagagli. La sosta è un diritto e spero che i giocatori la sfruttino appieno. Ma il Crotone ha messo in difficoltà Lazio e Napoli. Voglio vedere una squadra che sappia tenere bene il campo, che sappia soffrire".

Gattuso soddisfatto della rosa del Milan, chiusura al mercato.

Non deve essere una distrazione nemmeno il mercato. Gattuso non si aspetta nuovi innesti ed è soddisfatto della rosa a disposizione: "Il mercato rischia di essere una distrazione? Da parte mia non c'è nessun problema, nessun giocatore è venuto da me a dire che vuole andarsene. La società sa, che per i giocatori che abbiamo, siamo a posto così. Il mio mercato è ottenere massimo dai giocatori, ho a disposizione una buonissima squadra. Sono sicuro che non faremo nulla. Se mi aspetto un regalo? Il mio regalo è non perdere gente per strada a causa degli infortuni".

Gli obiettivi stagionali del Milan.

Quello che è certo è che il Milan vuole una seconda parte di stagione in crescendo. La squadra rossonera vuole andare avanti in Coppa Italia e Europa League, e risalire la china anche in Serie A. Gattuso traccia la rotta: "L'obiettivo dei prossimi sei mesi? La classifica in campionato non è bellissima, ma siamo in semifinale di Coppa Italia e ai sedicesimi di Europa League, dobbiamo arrivarci bene. Il campionato non va sottovalutato, abbiamo ancora come obiettivi Europa League e, finché la matematica non ci condanna, la Champions, anche se è difficile. Voglio dare la giusta mentalità alla squadra, far migliorare i giocatori che hanno avuto poco spazio, dare la sensazione di essere una squadra, saper soffrire, tenere bene il campo. Voglio vedere una classifica diversa".