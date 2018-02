"Lei no, è troppo muscolosa… me lo sfonda". Lei è Michela Lantignotti, pallavolista (già impegnata) e figlia dell'ex calciatore del Milan. E quando sottopongono la sua fotografia a Gattuso, sorridendo, ritiene che non possa andar bene come fidanzata per Cutrone. E' uno scherzo, un simpatico botta e risposta tra studio e San Siro. ‘Ringhio' si scusa e tiene a freno la lingua per non combinare guai, l'euforia per la vittoria e il sesto posto possono fare anche peggio. Nel Club di Sky, tra una disamina tecnica e una chiacchiera senza giacca, il tecnico rossonero arriva poco dopo aver battuto la Sampdoria e lo sottopongono alla domanda delle cento pistole: non questioni tecniche ma d'amore…

Che c'entrano col calcio? C'entrano perché riprendono le parole dello stesso allenatore milanista pronunciate alla vigilia della gara contro i liguri. Oggetto della riflessione l'esplosione di Patrick Cutrone, l'attaccante della Primavera che ha conquistato le luci della ribalta e sottratto spazio a Kalinic e Siva (costati 63 milioni) a suo di gol. Gli elogi si sprecano, ‘ringhio' sa quanto una situazione del genere possa essere pericolosa e ha messo in guardia il ragazzo alla sua maniera, da mediano che non fa molti complimenti…

Io credo che state esagerando con i paragoni, con la Nazionale… è molto giovane, voliamo basso, deve crescere. Patrick deve lavorare, lavorare, lavorare e poi riposare, riposare, riposare. Poi spero che trovi una bella fidanzata così sta a casa a riposare e fare l’amore.

Da studio rilanciano e citano in serie la showgirl Melissa Marchetto, l'attrice Matilde De Angelis e la blogger Chiara Nasti. Gattuso non ci casca e lascia che quella goliardata sfumi: "Non parlo più, state a fare danni come la grandine". Meglio tacere, onde evitare d'incorrere (anche) nelle ire dei fidanzati.

