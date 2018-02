Un ‘ringhio' come grido di battaglia. In Scozia ha lasciato un pezzo di cuore e un ottimo ricordo: Gennaro Gattuso ha lasciato il segno nella storia dei Glasgow Rangers nonostante vi abbia giocato per una sola stagione (1997/1998). Un anno può essere poco ma per l'ex centrocampista del Milan e della Nazionale ha significato tanto a livello personale, professionale. Nel suo percorso di crescita la tappa lontano da casa dopo le esperienze con Salernitana e Perugia lo ha aiutato a formare il carattere, confrontarsi con un'altra realtà, un'altra idea di calcio. Pure questo fa parte della vita da mediano: il tecnico dei rossoneri aziona il rewind e – complice l'intervista a FourFourTwo – toglie un po' di polvere dal baule dei ricordi.

Ho amato e amo tuttora quel periodo. Fu proprio a Glasgow che iniziai a pensare da calciatore professionista – ha raccontato Gattuso -. A Perugia mi mancava qualcosa dal punto di vista mentale e dal punto di vista caratteriale non ero ancora abbastanza forte. Avevo paura di sbagliare, ma a Glasgow migliorai: fu lì che capii che avrei potuto disputare una carriera ad alto livello.

Brian Laudrup, Jonas Thern e quel ‘matto' di Paul Gascoigne lo presero per mano e gli insegnarono ad avere maggiore fiducia nelle proprie potenzialità. Tra il serio e il faceto, tra una magia in mezzo al campo e uno scherzo nello spogliatoio fu proprio ‘Gazza' molto vicino a ‘ringhio'.

Forse non era il massimo dal punto di vista del comportamento – ha aggiunto Gattuso – però gli sono comunque molto grato. Mi diede tanti importanti consigli per aiutarmi a inserirmi in una realtà nuova come lo era Glasgow per me a quei tempi.

Genio e sregolatezza. Forte e un po' strano, diciamo così… Capace di fare cose incredibili sul rettangolo verde e altrettanto folli fuori dal campo. ‘Gazza' era così, prendere o lasciare. Ne sa qualcosa lo stesso Gattuso che ha menzionato anche un retroscena della vita da spogliatoio, uno dei tanti scherzi messi in atto dall'ex calciatore inglese.