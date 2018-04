Ha disputato due eccellenti partite contro Genoa e Chievo, non si era comportato tanto male contro la Juventus, ma con l’Inter a sorpresa André Silva non ha giocato nemmeno un minuto. La scelta di Gattuso era parsa indubbiamente particolare, anche se Cutrone, schierato dall’inizio, è stato uno dei migliori del Milan. Dopo la partita il tecnico calabrese ha spiegato perché ha escluso il portoghese. André Silva non è sceso in campo perché ha perso il nonno. Il portoghese dopo il derby è volato subito in patria.

André Silva in Portogallo per la morte del nonno

Parlando dell’incontro e dalla scelta di giocare con una sola punta, Cutrone dall’inizio poi Kalinic che non è riuscito a incidere, Gattuso ha rivelato ai media perché non ha giocato nemmeno un minuto l’attaccante portoghese André Silva, che è volato in patria per dare l’ultimo saluto al nonno scomparso in giornata. Il bomber a Milano tornerà nei prossimi giorni:

Non ho pensato alle due punte oggi, perché subire un’altra sconfitta sarebbe stato pesante a livelli mentale. Ho pensato solo al bene della squadra. Oggi è morto il nonno di André Silva, quindi non mi sembrava il caso di metterlo in campo. Dopo la partita è volato subito per il Portogallo.

Milan, la Champions è lontanissima

Per il Milan un solo punto in due partite, e la Champions League si è allontanata tantissimo. Il derby è finito senza gol, e tutto sommato è andata bene ai rossoneri, che hanno avuto una sola grande palla gol, mentre l’Inter ne ha avute tre grandissime. Il Milan è salito a quota 51 punti ed è lontano di otto lunghezze dall’Inter, quarta e ultima qualificata alla Champions in questo momento. In mezzo c’è l’Inter che è a quota 57. Mentre la Roma è terza a sessanta punti. Ora Gattuso e i suoi sono chiamati a un’impresa, potrebbe non bastare vincere sempre.