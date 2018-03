Brutto infortunio per Walter Gargano. L’ex centrocampista del Napoli si è infortunato nel match tra il Penarol e il Cerro. L’uruguaiano si è rotto il legamento crociato anteriore della gamba destra. Il problema è serissimo, lo stop previsto è di sei mesi. Ma in Uruguay c’è chi sostiene che il trentaquattrenne giocatore potrebbe addirittura chiudere la sua carriera dopo questo grave infortunio.

Serio infortunio al ginocchio per Gargano

Dunque il ‘Mota’ Walter Gargano si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro nel corso del match tra il Penarol e il Cerro. Lo stop minimo è di sei mesi. Ciò significa che l’ex giocatore di Napoli, Inter e Parma non giocherà nel Torneo di Clausura e salterà tutta la prima fase della Coppa Libertadores, in cui il Penarol di Montevideo giocherà contro il Libertad del Paraguay, con i boliviani del The Strongest e contro l’Atletico Tucuman, una compagine argentina.

La carriera di Gargano tra Serie A, Messico e Uruguay

Classe 1984, Gargano ha esordito da professionista con il Danubio, con cui ha giocato per quattro stagioni e vinto due campionati. Il Napoli lo ha portato in Italia nell’estate del 2007, arrivò con Lavezzi e Hamsik. Con la maglia azzurra ha giocato per cinque stagioni consecutive, annate eccellenti in cui ha disputato la Champions League e vinto una Coppa Italia. In Serie A ha poi giocato con Inter e Parma prima di tornare al Napoli. Per due stagioni ha militato con il Monterrey. La scorsa estate è tornato in patria firmando per il Penarol di Montevideo, la squadra più vincente dell’Uruguay, con cui ha rivinto il campionato uruguagio. Ha vestito per oltre sessanta volta la maglia della ‘Celeste’, con cui ha vinto la Coppa America nel 2011 e ha raggiunto le semifinali nel Mondiale del 2010, c’era anche in quello del 2014.