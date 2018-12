Fine anno, tempo di premi e di polemiche. L’eco di chi voleva Cristiano Ronaldo, soprattutto in Italia, e Griezmann, in particolare in Francia, come Pallone d’Oro ancora si sente, anche se il premio Luka Modric tutto sommato se lo merita. Un altro giocatore del Real però si è sentito defraudato e ha detto senza troppi giri di parole che avrebbe meritato di vincere il ‘Puskas Awards’, il suo nome è Gareth Bale.

Bale protesta, voleva il Puskas Awards

Il giocatore gallese parlando con ‘FourFourTwo’ ha detto di essere rimasto estremamente sorpreso di non essere il vincitore del premio per il gol più bello del 2018, e Bale sa bene che questo treno difficilmente ripasserà. Nessuno è mai riuscito a essere più di una volta nell’elenco dei candidati di questo riconoscimento e chissà se l’esterno del Real Madrid ci sarà in futuro:

Sono rimasto sorpreso, a dire il vero, sembra che l’importanza del premio diminuisca sebbene il gol di Salah fosse un grande gol. Avrei dovuto vincere il Premio Puskas, il mio gol è stato il migliore.

Di Salah il gol più bello del Puskas Awards

Gareth Bale ha segnato un gol memorabile nella finale della Champions League 2017-2018. Il gallese entrato da pochi minuti sul punteggio di 1-1 è autore di una rovesciata strepitosa, il pallone si conficca nell’angolino, imparabile per Karius, quel gol spacca in due la partita, il Real vincerà 3-1 e conquisterà ancora la Champions. Bale pensava sicuramente di essere in lizza per il premio con Cristiano Ronaldo, che alla Juventus segnò un fantastico gol in rovesciata allo Stadium. E invece ha vinto Mohamed Salah, grazie al gol segnato, sotto la neve, nel derby Liverpool-Everton. Un gol senz’altro bello, una giocata pregevole, una magia quella dell’egiziano che mise il pallone nell’angolino, ma onestamente pare aver ragione Bale. Il Puskas Awards, premio intitolato al grandissimo Ferenc Puskas, forse lo meritava più il gallese.