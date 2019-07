Le ultime notizie di calciomercato raccontano di un sorprendente dietrofront. Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Gareth Bale in Cina e invece l'operazione è clamorosamente salta. Il Real Madrid infatti ha annullato l'accordo con il Jiangsu Suning che prevedeva per il calciatore un ingaggio eccezionale da 22 milioni di euro a stagione. Cosa c'è dietro questo colpo di scena? Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, ci sarebbero anche motivi familiari. Bale resta comunque fuori dai piani di Zidane.

Gareth Bale, colpo di scena di calciomercato. Salta il trasferimento in Cina

Le ultime indiscrezioni di mercato arrivano dalla BBC e raccontano del trasferimento saltato di Gareth Bale in Cina. Sembrava tutto fatto per l'accordo con lo Jiangsu Suning che ha messo sul piatto per il ragazzo un ingaggio da 22 milioni di euro a stagione. Il giocatore gallese era volato anche in terra orientale pronto per legarsi al su nuovo club, e invece ecco il dietrofront. Il Real avrebbe infatti deciso di annullare il trasferimento, richiamando, almeno per ora Bale.

Perché il Real Madrid ha annullato il trasferimento in Cina di Gareth Bale

Perché il Real Madrid ha annullato il trasferimento di Gareth Bale allo Jiangsu Suning? Il quotidiano spagnolo Marca ha parlato delle possibili pressioni della famiglia del calciatore che non vorrebbe trasferirsi in Cina. L'attaccante è tornato in Spagna, richiedendo agli agenti e al Real di provare a cercare alternative in Europa. Ci sarà comunque tempo fino al 31 luglio per per dare una risposta definitiva ai cinesi. Anche se ora sembra difficile che la trattativa comunque vada in porto. La posizione delle merengues non cambia: Gareth Bale non rientra nei piani di Zidane anche dopo l'infortunio di Asensio ed è destinato alla cessione, si proverà comunque a trovare un'altra destinazione per lui.