Ogni calciatore sogna di disputare il Mondiale. Al di là della carriera, dell’età e di precedenti partecipazioni nessuno vuole perdersi l’appuntamento più importante di tutti, quello che si sogna da bambini e che naturalmente si spera di vincere con la propria nazionale. Fernando Gago, ex calciatore di Roma e Real Madrid, ha mostrato tutta la sua voglia di giocare, di vincere e di contribuire concretamente per la sua nazionale quando si è infortunato nel corso di Argentina-Perù, un match determinante per la Qualificazione dell’albiceleste a Russia 2018. Quella sera Gago si è rotto il crociato, è rientrato nonostante il parare contrario dei medici, pochi minuti dopo ha ammainato bandiera bianca. Per molti quello era l’addio al Mondiale. Ma il centrocampista non si è arreso e adesso sogna un posto in Russia grazie a un sacerdote guaritore.

Gago e il sacerdote guaritore

Gago a ottobre si è rotto il crociato anteriore, si è ripreso nei tempi prestabiliti e da pochi giorni è tornato ad allenarsi con i compagni del Boca e non ha perso le speranze per un posto tra i convocati di Sampaoli per i Mondiali del 2018. Il c.t. sa che un centrocampista esperto e tatticamente intelligente come Gago gli può servire, ma la forma fisica è importante. E mai come questa volta non bisogna lasciare nulla al caso. L’ex romanista ha deciso, secondo quanto riferisce Marca, di recarsi a Rosario dove è andato, letteralmente, in pellegrinaggio. Perché lì, nella città in cui è nato Messi, c’è un un sacerdote-guaritore, Padre Ignacio, originario dello Sri Lanka, conosciutissimo in Argentina come organizzatore della Via Crucis del Venerdì Santo. Ignacio cercherà con la preghiera di aiutare Gago, che sta cercando di ritornare al top per i Mondiali.

Roma, Boca e Real nella carriera di Gago

Gago in nazionale ha giocato più di sessanta partite e con l’Argentina ha soprattutto disputato i Mondiali del 2014, chiusi con un’amara sconfitta in finale, e pure tre volte la Coppa America e i Giochi Olimpici del 2008. In carriera ha giocato con la Roma, il Real Madrid (con cui ha vinto due volte la Liga) e ha vinto tanti titoli con il Boca Juniors, che gli ha riaffidato le chiavi del centrocampo, con successo, lo scorso anno.