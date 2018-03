Non ha certamente i piedi "fatati" di altri compagni di reparto e di squadra, ma in termini di esperienza e intelligenza tattica non ha niente da invidiare a nessuno. Fernando Gago è quel tipo di giocatore che può tornare sempre utile per gli allenatori, ne sa qualcosa anche il ct dell'Argentina Sampaoli. D'altronde come si può rinunciare ad un calciatore disposto a rimanere in campo per la sua nazionale anche con un crociato ko? Una rinuncia a cui il selezionatore dell'Albiceleste sarà però costretto alla luce del nuovo infortunio al ginocchio dell'ex Roma.

Gago, che sfortuna: nuovo infortunio al ginocchio

Il centrocampista classe 1986 del Boca Juniors stava lavorando duramente proprio per recuperare dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato nella sfida valida per le qualificazioni mondiali tra la sua Argentina e il Perù dello scorso ottobre. Nell'ultimo allenamento Gago è finito nuovamente ko, per un ulteriore problema proprio all'arto già infortunato. Questa la nota ufficiale della società argentina: "Durante la fase di riabilitazione con la palla Gago ha sofferto un dolore acuto nella cavità poplite destra (lato posteriore del ginocchio). Gli esami sono stati eseguiti a mezzogiorno e hanno evidenziato un distacco nella zona di innesto del ginocchio destro".

Sfuma il sogno Mondiale per Gago, ecco i tempi di recupero

Fernando Gago dunque, ex di Real Madrid e Roma, quasi certamente sarà costretto a saltare i prossimi Mondiali. Per lui si prospetta infatti un periodo di recupero di circa 2-3 mesi. Ecco allora che difficilmente Sampaoli potrà contare su di lui in vista della rassegna iridata che inizierà per l'Argentina il 16 giugno con il match contro l'Islanda e proseguirà poi con le sfide con Croazia e Nigeria.

Quando Gago voleva continuare a giocare anche con il crociato rotto

Possiamo solo immaginare lo stato d'animo attuale del centrocampista. Fernando Gago voleva partecipare a Russia 2018 a tutti i costi. Basti pensare a quanto accaduto dopo l'infortunio in Argentina-Perù. In quell'occasione, nonostante tutti si fossero resi conto sin da subito della gravità dell'infortunio, Gago a bordo campo disse ai medici: "Non mi importa, fatemi giocare". Anche oggi però come allora, il giocatore sarà costretto ad alzare bandiera bianca.