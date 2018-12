Nessuno è perfetto, nemmeno questa Juventus che in Italia non conosce avversari e in Europa è tra le indiscusse favorite per la vittoria finale. Oggi, a pochi istanti dall'esito dell'urna di Champions League che è stata poco benevola con i bianconeri, la società juventina è scivolata sul classico epic fail social. Sull'account ufficiale twitter ha pubblicato il post per la sfida che vedrà la Juve sfidare i Colchoneros in un ottavo di finale davvero entusiasmante.

Purtroppo, però, il club bianconero, forse per la fretta e l'euforia di lanciare anche online la sfida agli spagnoli ha sbagliato a pubblicare lo stessa del club biancorosso inserendone uno vecchio. Il tutto era passato inosservato ai più ma non ai tifosi dell'Atletico che subito si sono divertiti a fare notare la gaffe social, poi corretta prontamente dalla Juventus.

L'Atletico Madrid infatti, nella scorsa stagione, aveva deciso di modificare il proprio stemma. Non un cambiamento grafico radicale come era accaduto proprio alla Juventus, ma comunque un aggiornamento che a Madrid non è stato digerito da una parte della tifoseria. Il cambiamento con il vecchio stemma dell'Atletico Madrid ha così scatenato in patria anche alcune polemiche.

Il vecchio logo, infatti, è ancora molto amato dai tifosi Colchoneros tanto che non appena si sono accorti dell'errore da parte della Juventus nel post che lanciava la sfida degli ottavi di finale, hanno iniziato a riempire di complimenti l'account Twitter bianconero. La Juventus poi si è corretta, modificando il post con lo stemma attuale, per la delusione dei tifosi spagnoli che non lo amano come l'originale.

La doppia sfida di Coppa si disputerà tra il 20 febbraio e il 12 marzo, il primo match si giocherà a Madrid, il ritorno allo JStadium bianconero.