Il nome di Gabriel Victoria finora non era molto conosciuto, ma da poche ore il nome di questo fischietto sta diventando sempre più forte e la sua storia è già una delle più belle del Mondiale di Russia 2018. Perché questo arbitro di Panama volerà in Russia perché selezionato per l’evento più importante del calcio e in quelle settimane metterà da parte il suo lavoro. Gabriel Victoria a Panama fa il netturbino, mestiere che svolge da qualche anno e che svolge per arrotondare il salario.

Tutti gli arbitri essendo semi-professionisti svolgono un lavoro che affiancano all’attività sportiva, tra i big l’unico a non lavorare è Michael Oliver, l’arbitro divenuto famoso per il rigore assegnato al Real Madrid nel quarto di ritorno contro la Juventus in Champions League (e per le conseguenti parole di Buffon). Gabriel Victoria fa il netturbino che affianca alla sua attività di arbitro per far quadrare i conti di casa. Adesso il fischietto ha dovuto mettere da parte il lavoro che svolge da venticinque anni e ha chiesto un mese di ferie per il Mondiale.

Gabriel Victoria sarà uno degli assistenti del Mondiale 2018. Un grande traguardo per chiunque ancor di più per Victoria che sarà il primo guardalinee del suo paese ed avrà l’onore di far parte di una terna che dirigerà degli incontri dei Mondiali. Vivrà fianco a fianco con arbitri spesso abituati a dirigere match di prim’ordine e magari avrà anch’egli la possibilità di andare molto avanti nel torneo. Fin qui Victoria ha avuto una carriera eccelsa essendo stato assistente nel Mondiale Under 17 e Under 20, nella Gold Cup e nella Coppa America del Centeneraio. Il Mondiale coronerà una grande carriera e sarà anche importante dal punto di vista economico perché lo stipendio per Russia 2018 è molto più alto di quello che può ricevere in un mese di lavoro per la Pulizia Urbana di Panama.