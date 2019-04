La sconfitta ai quarti di finale di Champions League nel derby tutto inglese contro il Tottenham lascerà delle scorie a Manchester, sponda City dove si stanno già facendo i conti per una stagione che doveva essere trionfale e che rischia di trasformarsi mediocre. La Premier League, vinta la scorsa stagione, è in bilico nel testa a testa con il Liverpool e l'Europa è sfumata sotto i colpi del Tottenham. Per Pep Guardiola è tempo di risposte al popolo del City e alla dirigenza. I problemi non sono nati con l'eliminazione in Champions, ma sono stati accentuati, soprattutto per alcuni giocatori.

Gundogan non rinnoverà

Il mercato attorno al club inglese è effervescente, soprattutto da un punto di vista in uscita perché molti giocatori, oltre che delusi dalla sconfitta nel derby europeo, sarebbero stanchi del ‘metodo' Guardiola. Tra questi c'è sicuramente Gundogan che con Guardiola ha da tempo un rapporto oramai al limite. Il tedesco non vuole rinnovare e l'allenatore gli ha riservato qualche commento pesante. Ma a parte l'ex Dortmund, ci sono anche altri nomi eccellenti pronti a lasciare Manchester.

Gabriel Jesus scontento di Guardiola

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il City in estate c'è Gabriel Jesus che ha espresso tutta la sua frustrazione per il ruolo secondario che gli ha riservato in stagione Pep Guardiola. L’allenatore al momento gli preferisce di gran lunga Aguero, dopo che per qualche tempo il brasiliano sembrava essersi preso la maglia da titolare e così potrebbero aprirsi le porte del mercato estivo.

Sanè chiuso da Sterling e Silva

Altro pezzo pregiato da tenere sotto osservazione è Sanè. Un giocatore di prima fascia ma che ha dovuto fare i conti con la forma strepitosa di Sterling e con l’indispensabilità tattica di Bernardo Silva, ritrovandosi spesso e volentieri in panchina grazie alla forma strepitosa di Sterling e con l’indispensabilità tattica di Bernardo Silva.

Danilo, piace all'Inter

Infine, notizia di queste ore, l'interesse dell'Inter per Danilo, il laterale difensivo con cui i nerazzurri sarebbero in contatto per chiudere entro l'estate. Un profilo seguito da Marotta e Ausilio e che al momento sembra poter vestire il nerazzurro per una cifra attorno ai 20 milioni di euro.