Emmanuel Frimpong con l’Arsenal non ha lasciato il segno, ma un po’ di partite le ha giocate, anche importanti. Oggi a distanza di tanti anni il centrocampista ha rivelato una serie di aneddoti delle sue annate con i Gunners e ha parlato soprattutto del cattivo rapporto con Samir Nasri, giocatore francese che in questo momento è senza squadra. Senza mezzi termini lo ha definito un idiota.

Frimpong, Nasri e il rosso di Liverpool

Al ‘Telegraph’ il ghanese ha ricordato un episodio della stagione 2011-2012. Frimpong fu espulso sullo 0-0, l’Arsenal in dieci crollò contro il Liverpool, che vinse 2-0. Wenger non fece una piega, ma Nasri, all’epoca soprannominato ‘Le Petit Zizou’, non fu tenero con il giovane compagno di squadra:

Mi aspettavo che Wenger si arrabbiasse davvero tanto. In realtà era molto calmo, ma Nasri nei miei confronti aveva l’atteggiamento di chi pensava: se abbiamo perso la partita è colpa tua. Ero un ragazzo giovane, non sapevo davvero cosa stavo facendo, ero devastato. Mi sentivo come se avessi deluso tutti e lui mi stava davvero incolpando, quindi non ero felice.

Nasri è un idiota

Il ventiseienne ricorda delle parole davvero brutte di Nasri, che lui ha definito chiaro e tondo un idiota:

Nasri mi ha sempre criticato, anche quando sbagliavo qualcosa in allenamento e una volta mi ha persino detto. Potrei comprarti se solo lo volessi. A essere onesti, probabilmente avrebbe potuto farlo, ma quel ragazzo non mi piace. Perché è un idiota, chiaro e semplice. Non avrò mai rispetto per lui.

Fabregas un ragazzo d’oro

Ha svelato qualcosa anche su altri vecchi compagni di squadra, dei tempi dell’Arsenal. Fabregas è stato elogiato tantissimo e ha svelato che Song aveva una passione per le alette di pollo:

Fabregas era un ragazzo adorabile. Quando mi sono trasferito in prima squadra mi ha detto: ‘Frimpong, sei stato promosso, bravo’. Era un ragazzo molto gentile. Song la sera prima delle partite mangiava alette di pollo. Arshavin invece era terribile in allenamento, ma molto bravo il giorno della partita.

Xhaka non è da Arsenal

Oggi gioca a Cipro Frimpong, che ogni tanto l’Arsenal lo guarda. Xhaka il ghanese lo boccia in pieno, anche se la squadra nel complesso non è male: “Questo gruppo di giocatori non è abbastanza buono. Non credo che Xhaka sia a livello dei Gunners. La squadra ha bisogno di qualcuno con una mentalità più aggressiva”.