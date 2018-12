Frank De Boer riparte dagli Stati Uniti. L’ex allenatore dell’Inter è diventato il nuovo allenatore dell’Atlanta United, la squadra che ha conquistato il titolo MLS pochi giorni fa e che ha perso il tecnico Martino, che ha lasciato da campione e nei prossimi giorni diventerà a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Messico. Per l’ex difensore sarà la quarta esperienza in panchina.

De Boer ricomincia dall’MLS

Dunque una nuova avventura, molto prestigiosa e pure assai remunerativa per il tecnico olandese che è chiamato a un compito non semplice. Non sarà una passeggiata sostituire il ‘Tata’ Martino, che dopo aver portato il Paraguay ai quarti del Mondiale 2010, allenato il Barcellona e guidato pure l’Argentina è stato il cardine della squadra di Atlanta, che al secondo tentativo ha subito vinto il titolo. Martino ha chiuso in bellezza il suo biennio e ora tocca a De Boer che dovrà cercare di cancellare ricordi negativi delle sue esperienze in Serie A e in Premier League e proverà a fare molta strada nella Champions League del Nord America.

La carriera da allenatore di De Boer: flop all’Inter

Da calciatore Frank, con il gemello Ronald, è stato grande protagonista con l’Ajax e la nazionale olandese, entrambi hanno giocato con il Barcellona e i Rangers di Glasgow; quindici trofei vinti, su tutti una Champions, una Coppa Uefa, un Intercontinentale con i ‘Lancieri’ e una Liga con il Barcellona. Oltre cento partite disputate con la nazionale Orange (due partecipazioni ai Mondiali e tre agli Europei). Da tecnico dopo un discreto apprendistato ha conquistato quattro titoli olandesi di fila con l’Ajax, poi l’addio al ‘suo’ club. De Boer firma con l’Inter, sostituisce Mancini alla vigilia della prima di campionato, bilancio magro: 4 vittorie (una con la Juve), 2 pari e 5 sconfitte, poi l’esonero. Ci riprova con il Crystal Palace, in Premier finisce male e dura poco: quattro partite, quattro ko.