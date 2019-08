Un colpo a effetto per dare slancio ed entusiasmo all'ambiente viola. Il primo passo della nuova dirigenza americana di Rocco Commisso è stato bloccare Federico Chiesa: lui s'era promesso alla Juventus ma il neo presidente mai avrebbe iniziato la sua esperienza al timone de club cedendo al rivale più odiato il talento fatto in casa, mai avrebbe messo la firma sotto un altro caso Baggio. Il secondo passo, invece, può riservare risvolti clamorosi: secondo le ultimissime notizie di calciomercato rilanciate da Sky Sport il club ha messo nel mirino un campione che a 36 anni può ancora dire la sua e portare in dote alla Fiorentina la giusta dose di tecnica ed esperienza internazionale.

La Fiorentina e la suggestione Ribery

Chi è? Si tratta di Franck Ribery, ex ala della Francia e del Bayern Monaco attualmente svincolato dopo aver rifiutato offerte che gli sono arrivate dall'Europa e dai Paesi Arabi. E' presto per parlare di trattativa, al momento c'è un canale aperto e si attende almeno di capire fino a che punto il calciatore possa essere interessato. Una bella suggestione e nulla più per adesso, non è detto però che in questi venti giorni dalla chiusura della sessione estiva il sogno non possa materializzarsi.

Da Suso a Balotelli, un colpo per l'attacco

Detto del ‘sogno' Ribery, ci sono altri obiettivi più reali che la Fiorentina ha messo nel mirino. Il primo è l'ala destra del Milan, Suso, che a Montella piace molto e ne conserva un buon ricordo rispetto all'esperienza sulla panchina rossonera. Quanto costa? Non meno di 40 milioni, una somma elevata per le casse della viola ma la difficoltà non sminuisce la volontà di regalare al tecnico un colpo importante. Quale può essere l'altro? Si tratta di Mario Balotelli – svincolato – che sembrava vicino al Flamengo ma l'operazione con i brasiliano non ha ancora visto la luce per ammissione stessa del vice presidente, Marcos Braz.