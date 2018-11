Questa sera si affronteranno Francia e Uruguay per una gara amichevole e per Antoine Griezmann non sarà una partita come le altre. L'attaccante campione del mondo dell'Atletico Madrid non si troverà soltanto di fronte ai suoi compagni di club, Diego Godin e José Gimenez, ma sfiderà quella che per lui è una seconda patria adottiva. Le Petit Diable è un vero e proprio conoscitore della cultura uruguagia perché nella sua carriera si è relazionato in più situazioni con uomini provenienti da quella terra e dai loro racconti e le loro storie ha appreso pian piano portando alla nascita di un vero e proprio amore per l'Uruguay, tanto da festeggiare la vittoria del Mondiale con la bandiera del paese sudamericano sulle spalle.

Il primo approccio con la cultura uruguaiana a San Sebastian, quando è arrivato il suo esordio da professionista a 18 anni in Segunda Division grazia all'allenatore Martin Lasarte, ex calciatore soprattutto in America Latina e vincitore di Libertadores e Intercontinentale nel 1988 con il Nacional di Montevideo. Subito dopo ci hanno pensato Carlos Buenos e Diego Godin ad avvicinarlo ancora di più alla loro cultura e, per questo motivo, stasera Griezmann scenderà in campo con un paio di scarpette speciali per celebrare un evento molto importante per lui. Il numero 7 dei colchoneros è un vero appassionato della cultura uruguagia ed è una situazione che fa davvero capire come il calcio può avere ancora la sua spinta emozionale nonostante si parli solo di numeri, cifre di cartellini e ingaggi.

Griezmann andrà in Uruguay a dicembre

Inoltre Griezmann è un tifoso del Peñarol e qualche giorno fa ha confessato che questo dicembre visiterà l'Uruguay. Lo stesso attaccante in un'intervista televisiva, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, ha dichiarato: "Non vedo l'ora" ma non si conosce la data. Sicuramente sarà dopo la partita contro l'Espanyol che servirà a salutare la carriera di Gabi e chiuderà le partire del 2018.