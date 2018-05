Didier Deschamps con grandi difficoltà ha compilato la lista dei convocati per Russia 2018. Al di là della assenza di Koscielny, che si è rotto il tendine d’Achille a un mese e mezzo dal Mondiale, i problemi dell’ex juventino sono stati di grande abbondanza e dall’elenco il c.t. ha dovuto depennare quasi una dozzina di calciatori che avrebbero fatto parte molto probabilmente dell’ottanta percento delle nazionali presenti al Mondiale. Tra gli esclusi c’è anche Rabiot, centrocampista del Paris Saint Germain, uno dei migliori della Ligue 1 e spesso obiettivo di mercato di club italiani. E Rabiot, a differenza di altri giocatori messi alla porta, ha deciso di auto-escludersi anche dall’elenco delle riserve, in cui era compreso.

L’elenco degli esclusi è incredibile. Deschamps in Russia non porterà tra gli altri Coman, Digne, Lacazette, Sissoko, Martial, Coman, Benzema e Rabiot, che secondo quanto hanno riferito i media d’oltralpe ha rifiutato di far parte dell’elenco delle riserve. Deschamps si è arrabbiato e non poco e ha criticato la decisione in un conferenza stampa:

Sono rimasto sorpreso dalla sua decisione, posso capire la delusione, l’immensa delusione, ma prendere una posizione del genere…Stiamo parlando di un giovane giocatore che ha fatto parte del gruppo francese e si esclude dalla squadra. Spero che attraverso certe decisioni maturi e rifletta, ma convinto che abbia commesso un errore enorme nel prendere una posizione del genere. Al livello più alto non c’è posto per gli stati d’animo e dobbiamo essere professionisti in tutte le circostanze. Prendo nota, non posso dire di essere felice. Rifiuta di essere chiamato come sostituto in casa di necessità.

I convocati della Francia

Portieri: Areola, Lloris, Mandanda.

Difensori: Hernandez, Kimpembe, Mendy, Pavard, Rami, Sidibe, Umtiti, Varane.

Centrocampisti: Kanté, Matuidi, Nzonzi, Pogba, Tolisso.

Attaccanti: Dembele, Fekir, Giroud, Griezmann, Lemar, Mbappé, Thauvin.