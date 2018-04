Il calcio francese è in lutto. Nelle scorse ore è infatti scomparso Samba Diop: difensore 18enne del Le Havre, squadra che milita nella seconda divisione transalpina. Secondo quanto ha riferito il quotidiano "L'Equipe", il giocatore sarebbe morto nella notte e le cause sarebbero ancora da stabilire. Intercettato dai cronisti francesi, un dirigente del Le Havre ha testimoniato tutto il suo dolore e la sua incredulità per la tragica scomparsa del ragazzo.

"Questa settimana si era allenato regolarmente e non presentava nulla di particolare". Il club del nord della Francia ha affidato al suo profilo Twitter le condoglianze alla famiglia del giovane giocatore: "È un momento estremamente difficile per noi – si legge dal tweet del Le Havre – L’intero club esprime estende le più profonde condoglianze alla famiglia di Samba".

La Francia si ferma per Samba Diop

La notizia ha ovviamente sconvolto il mondo del movimento transalpino e i tifosi della società più vecchia del calcio francese. "Questo è un momento orribile per tutti" ha fatto sapere il club che, negli ultimi minuti, è stato raggiunto dalle condoglianze di altre società francesi. Samba Diop faceva parte della squadra riserve, ma era in procinto di essere aggregato con la prima squadra dopo aver già svolto qualche allenamento nel corso di questa stagione.

Il giovane difensore aveva giocato fin qui 21 partite di campionato con la seconda squadra, che milita nel campionato National 2: la quarta divisione francese. In segno di lutto la partita che oggi pomeriggio avrebbero dovuto giocare il Reims e il Le Havre, valida per la 32esima giornata di Ligue 2, è stata rinviata a data da destinarsi. In seguito alla triste notizia, la Federcalcio francese ha deciso di far osservare un minuto di silenzio su tutti i campi della Ligue 1 e su quelli, ovviamente, della seconda serie.