Francesco Totti torna a far parlare di sè, per le sue giocate, la sua classe, i suoi gol. Malgrado si sia ritirato dal calcio giocato la scorsa stagione, il Pupone è pur sempre uno dei migliori giocatori del nostro movimento e a livello internazionale. Tanto da meritarsi probabilmente anche l'ultima consacrazione che gli manca: su FIFA18. Dove potrebbe essere creata la ‘carta leggenda' di Francesco Totti della quale però non si sa la data di pubblicazione.

L'indiscrezione via web

Una semplice indiscrezione ma che sta già facendo impazzire gli appassionati del gioco e non solo, perché anche gli estimatori di Totti sono in attesa di sapere se l'ex capitano giallorosso rientrerà da protagonista visto che diventerebbe uno dei giocatori "icona" all'interno del gioco.

Non ci sono al momento conferme ufficiali, ma la notizia è stata diffusa dal profilo ‘Twitter' ufficiale dell'AS Roma eSports, che ha pubblicato l'immagine della carta icona-leggenda di Francesco in una versione ‘monstre' con overall 93.

Le skills di Totti

Le caratteristiche di Totti su FIFA18? Da assoluto fuoriclasse del gioco: 92 in tiro, 90 in passaggio e 89 in dribbling. E poi c'è il valore 84 in fisico che va a compensare in parte una velocità non eccelsa, che però non influenzerebbe le giocate anche sulla console di gioco. Quando avverrà il tutto non si sa. La notizia è arrivata senza preavviso e accanto al nome di Francesco Totti c'era un ‘soon' che sta lasciando gli appassionati in sospeso.

Il 25° del debutto in serie A

Proprio ieri Francesco Totti era stato celebrato dal mondo del calcio, non solo italiano. Ricorreva infatti il 25° del suo debutto in campo, avvenuto ovviamente con la maglia della Roma sul campo del Brescia. Subentrò a Ruggiero Rizzitelli nei minuti finali della partita, con Vudjadin Boskov in panchina. Totti aveva appena 16 anni.