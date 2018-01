Francesca Barra è una bravissima giornalista ed è anche una scrittrice che, ahi lei, è balzata agli onori delle cronache a causa di una brutta storia che l’ha coinvolta nei mesi scorsi, seguita alla nascita della sua storia d’amore con l’attore Claudio Santamaria. Fortunatamente la vita va avanti e di novità positive ce ne sono state nella vita della Barra, che ha un libro in stampa e che condurrà un programma radiofonico. In un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Italia nel Pallone’ su Rai Radio 2 ha parlato della sua passione per la Juventus e soprattutto ha raccontato un aneddoto su Antonio Conte.

Conte e la panchina della Juve.

La Barra ha parlato di alcune leggende metropolitane che giravano sul conto di Conte quando l’attuale tecnico del Chelsea lasciò il calcio e ha svelato che un giorno Conte le predisse il suo futuro da allenatore e le disse che avrebbe guidato la Juventus

Aveva smesso di giocare e aveva lasciato la Juve, per lui era un periodo molto difficile. Iniziarono a fioccare delle leggende metropolitane sul suo conto. Dicevano che fosse malato. Era triste e rammaricato per tutto questo chiacchiericcio. Durante una pausa del programma mi disse: ‘Io ho un sogno, voglio diventare allenatore. Forse farò un corso’. Poi mi sussurrò una cosa: ‘Secondo me diventerò allenatore della Juve’.

Il tifo per la Juve.

La giornalista ha parlato anche del suo tifo per la Juventus, nato grazie al fratello e al papà e che ha avuto un’impennata quando ha avuto modo di occuparsi di calcio

Noi che veniamo dalla provincia del meridione abbiamo sempre visto che la Juventus come la squadra del raggiungimento dei sogni, del superamento dei confini. Questa è una squadra che ha fatto sognare il meridione. Sono diventata tifosa per emulare mio padre e mio fratello, ma ho rafforzato il mio tifo durante una condizione in un programma su La7 con Biscardi.

Buffon e Santamaria.

La passione per il calcio è sempre stata forte per Francesca, che ha un passato da portiere e che anche per questo ha un debole per Buffon: “Il calcio mi è sempre piaciuto, da piccolo ero il portiere della squadra maschile. Il mio giocatore preferito è Buffon”. Il compagno della Barra, l’attore Claudio Santamaria, invece è un grande tifoso della Roma e non ama la Juve: “Claudio è tifosissimo della Roma, ed è anche antijuventino, e come tutti gli antijuventini non capisce nulla di calcio. Sono costretta a vedere la Juve nei pub o dagli amici. Riuscirò a fargli cambiare fede?”