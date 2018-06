A Nailsworth, nell'Inghilterra occidentale, c'è una squadra di calcio con una storia molto particolare: si tratta del Forest Green Rovers, club con una particolare predisposizione a difendere l'ambiente, il cui stadio è fatto di legno e che ha conquistato il cuore degli abitanti di questa città grazie alla sua filosofia di vita e al suo modo di intendere il calcio.

Questo sogno verde è stato possibile grazie a Dale Vince, un uomo d'affari inglese che nel 1996 ha creato una società di energia rinnovabile dopo aver costruito una turbina eolica fatta in casa sul tetto della sua auto. Nel 2010 si è avvicinato al Forest Green Rovers che aveva proibito il consumo di carne ai suoi atleti, sostituendo queste pietanze con uova biologiche o prodotti vegani. Prima del suo arrivo il club era già iscritto alla Conference National (Quinta Divisione inglese) ma pian piano il numero dei membri della squadra è aumentato raggiungendo così 4062 spettatori nel terzo turno dei play-off promozione nel 2009-2010 e ha costretto al replay il Notts County (che giocava nella League Two) in coppa.

La società è riuscita a convincere tifosi e giocatori della bontà di eliminare carne, pesce e loro derivati dal menu facendo prima sparire gli hamburger dai chioschi intorno allo stadio e poi sostituendo anche agli atleti i piatti a base di proteine animali con quelli di verdure, legumi, tofu e soia. Stesso discorso per lo stadio, il New Lawn, che è dotato di pannelli ad energia solare che alimentano così di energia elettrica l’intera struttura, il manto erboso è stato realizzato in erba organica, quindi senza l’impiego di concimi chimici, e il sistema di irrigazione utilizza l’acqua piovana.

Uno degli eventi che ha catapultato il gruppo alla ribalta delle cronache è stata la celebrazione del primo partita vegana al mondo: l'iniziativa è stata sostenuta anche da Paul McCartney e sua moglie Stella, presenti allo stadio contro il Lincoln City nel novembre 2014.

La storia di questo club è proseguita e il 17 maggio 2017, allo stadio di Wembley, ha battuto (1-3) Tranmere Rovers centrando la promozione in League Two. Dale Vince, alle telecamere di Sky Sports, ha dichiarato commosso: "Con questa promozione abbiamo mostrato al mondo che c'è un altro modo di fare le cose, su un pianeta dove regna il denaro eccessivo, l'abbiamo reso possibile".

Il futuro sembra essere dalla parte della squadra "verde", che quest'anno si è salvata per un punto e sono sempre nell'ultima categoria del calcio professionistico inglese ma con la loro filosofia, contro l'inquinamento e il consumismo, è uno dei punti di orgoglio del calcio inglese.