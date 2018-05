Negli ultimi anni il calcio muove enormi quantità di denaro che a volte sono esagerate e sono gli stessi protagonisti ad ammetterlo: se uno come Josè Mourinho, qualche mese fa, ha dichiarato che oggi vengono spese cifre per i calciatori che giocano in difesa che fino a poco tempo fa venivano sborsate solo per gli attaccanti forse siamo di fronte ad un mercato che non si pone più limiti. Se le cifre dei trasferimenti sono incredibili, quelli dei "bonus" per convincere i giocatori ad accettare questa o codesta squadra non sono da meno: per far firmare un calciatore spesso le società si mettono creano situazioni che diventano "caso di studio" come ha rivelato Football Leaks in alcuni rapporti che ha reso noti il Daily Mail.

Alexis sulla via di Manchester

Un esempio lampante e chiaro può essere quello che fa riferimento ad Alexis Sanchez e di come il Manchester United lo ha convinto a trasferirsi all'Old Trafford e non all'Etihad, ovvero al Manchester City: al jolly offensivo cileno sono state garantiti 20 milioni di sterline l'anno più 75.000 sterline per ogni partita da titolare e un milione di sterline in più all'anno con dopo la firma (una sorta di clausola "fedeltà").

El Nino Maravilla incasserà anche due milioni di sterline se riesce a realizzare 40 tra goal e assist nella stessa stagione e riceverà un ritorno importante anche in caso di vittorie della squadra: se lo United dovesse vincere la Champions League a lui andrà un milione di sterline mentre per l'Europa League è previsto un premio di 500.000 sterline.

Aubameyang all'Arsenal: un affare ‘importante'

Ma lo United non è stato l'unico club che si è mosso in maniera disperata in questo mercato invernale: la brutta situazione dell'Arsenal ha fatto sì che Arsene Wenger dovesse mettere a segno un colpo che risultasse gradito alla proprietà degli Emirati e la decisione è ricaduta su Pierre-Emerick Aubameyang. L'ex giocatore del Borussia Dortmund ha firmato un contratto per 18 milioni di sterline, ma a tale importo devono essere aggiunti 15 milioni di premio che riceverà in quattro rate fino alla fine del suo contratto nel 2021, 300.000 sterline in caso di raggiungimento tra 25 goal e assist e 50.000 per ogni partita vinta in Premier in cui lui è partito titolare. L'iniezione più potente a livello salariale per la punta del Gabon sarebbe arrivata se l'Arsenal si fosse qualificato per la prossima Champions League: 2,26 milioni di sterline che si sono persi lungo la strada, con i vertici dei Gunners che un po' masticano amaro e un po' si asciugano la sudata per il totale dell'affare.

van Dijk e Salah, oro di Liverpool

Anche il Liverpool include premi succulenti nei contratti dei suoi calciatori: Virgil van Dijk è arrivato per 80 milioni dal Southampton a gennaio ed è stato acquistato per migliorare la tenuta difensiva dei Reds. Il difensore olandese ha una clausola che fa riferimento ad un premio di 375.000 sterline se per 18 gare la porta dovesse rimanere inviolata, 500.000 se le gare passano a 20 e 750.000 se dovessero arrivare a 22. Quest'anno la cifra era di 250.000 per 15 partite ma l'imbattibilità del Liverpool è arrivata appena a 8 e così si è evitato questo di elargire questo "premio". Il club britannico dovrà pagare 2,5 milioni di sterline che sono stati concordati con la scorsa estate con la Roma se Mohamed Salah avesse segnato 35 goal ma, in realtà, questa spesa è certa da diverso tempo e i vertici del club sono molto felici di effettuarla.

Morata e i bonus del Chelsea

Stesso discorso vale per il Chelsea e il contratto di Alvaro Morata. Il madrileño guadagna circa 10 milioni di sterline all'anno a cui vanno sommati le 830.000 per aver iniziato metà delle partite giocate da titolare e nel caso dovesse raggiungere i 25 goal a stagione il club londinese dovrà pagare altre 880.000 sterline. Come se non bastasse, ci sono gli oltre cinque milioni di sterline che ha intascato il suo agente Juanma Lopez per averlo portato in Premier da Madrid. Un affare vero.

Lukaku fa bene alle casse dell'Everton

L'Everton si è assicurato dieci milioni di sterline grazie alla buona stagione di Romelu Lukaku con la maglia del Manchester United, visto che la punta ha segnato 26 goal in questa stagione ma già con 23 l'obiettivo era stato raggiunto da parte del club di Liverpool. Altri cinque milioni andranno alle casse dei Toffess se l'attaccante dovesse rinnovare il suo contratto oltre il 2022 o se dovesse essere ceduto prima della sua scadenza. L'attaccante belga potrebbe vedere crescere il suo conto in banca di 4,5 milioni se dovesse raggiungere 50 tra goal e assist, ma quest'anno non è successo. Ammonta a 2,4 milioni di sterline il bonus "fedeltà" ai Red Devils.