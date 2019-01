Football Leaks, l’hacker Rui Pinto è stato arrestato in Ungheria

È stato arrestato in Ungheria Rui Pinto, il 30enne portoghese che avrebbe sottratto migliaia di documenti privati e sarebbe collegato alla piattaforma “Football Leaks”. Il giovane hacker rischia 10 anni di carcere in Portogallo, che è in attesa dell’estradizione: verrà processato dalle autorità lusitane per “estorsione aggravata” e altri reati legati al furto di dati.