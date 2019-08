C'è grande curiosità intorno alla nuova Roma di Paulo Fonseca che farà il suo esordio in Serie A domenica alle 20.45 all'Olimpico contro il Genoa. Il tecnico portoghese non ha nascosto l'emozione per la prima gara ufficiale alla guida dei giallorossi, dimostrandosi però molto fiducioso in vista della stagione ormai alle porte. Nella conferenza stampa di presentazione del match dell'Olimpico l'ex Shakhtar ha parlato anche del mercato, esternando tutta la sua felicità per la scelta di Edin Dzeko di restare alla Roma.

Fonseca e la conferenza stampa pre Roma-Genoa

La Roma nella 1a giornata della Serie A 2019/2020 affronterà il Genoa nella cornice dell'Olimpico. Paulo Fonseca nella prima conferenza stampa della stagione alla vigilia di una gara ufficiale, non ha nascosto la sua emozione: "Sono emozionato. Ho già vissuto la mia prima gara all'Olimpico contro il Real ma domani sarà la prima ufficiale. Sono entusiasta e fiducioso. Il nostro stadio sarà lo scenario ideale per iniziare al meglio il campionato".

L'allenatore della Roma fiducioso per il campionato giallorosso

Entusiamo e fiducia dunque per il giovane manager che si è dimostrato molto convinto della sua squadra. C'è grande consapevolezza dei propri mezzi nella formazione della Roma: "Sono convinto che la squadra sia cresciuta tanto e che abbia avuto un'evoluzione positiva nel pre-campionato. Arriviamo pronti a questa prima partita. Siamo all'inizio di un percorso, c'è molto da lavorare ma sono sicuro che tutti sono pronti e carichi. Sono venuto qui con grande ambizione, siamo una squadra forte che lotterà fino all'ultimo e darà soddisfazioni ai tifosi. Non scommetto su me stesso, siamo qui per lavorare con la convinzione di fare qualcosa di speciale".

Fonseca e la felicità per la permanenza di Dzeko in giallorosso

Inevitabile una battuta sul mercato e in primis sulla permanenza di Edin Dzeko. Nonostante il pressing dell'Inter e le voci di mercato, il bosniaco alla fine ha deciso di restare alla Juventus, alla corte di Fonseca. Quest'ultimo è felice della scelta dell'esperto centravanti: "Sono molto felice del fatto che Dzeko sia rimasto con noi, ma fin dal primo giorno ero fiducioso sulla sua permanenza. Era un mio desiderio rimanesse, è un giocatore molto importante per noi, è un piacere per tutti che lui sia rimasto".