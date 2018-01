Si parla molto del futuro di Zinedine Zidane e di Cristiano Ronaldo e delle future mosse di mercato del Real Madrid . Secondo El Larguero, Florentino Pérez è sempre più deciso di voler portare al Bernabeu Neymar Jr dopo il Mondiale di Russia e la proposta per il Paris Saint-Germain sarebbe davvero uno schock: soldi più Cristiano Ronaldo per il numero 10 della Seleçao. Sembra fantamercato ma potrebbe non esserlo.

Al-Khelaifi non molla Neymar ma CR7 stuzzica.

Il problema per il Real Madrid ha un nome e un cognome e si tratta del presidente del club francese, Nasser Al-Khelaifi, che ha chiarito alcuni giorni fa l'impossibilità che la sua stella possa essere vestita di bianco nei prossimi mesi. Detto ciò l'inclusione del migliore calciatore del mondo degli ultimi due anni nella trattativa potrebbe essere più che uno sprone per il PSG e la pressione per l'adeguamento al Fair Play Finanziario potrebbe accelerare un movimento che sembrava destinato a verificarsi nei prossimi anni.

Perez vuole Neymar a giugno.

Florentino Perez sa che l'acquisto di Neymar Jr è l'unico appiglio per poter cercare di salvare una stagione che si sta rivelando disastrosa. La valutazione del numero 10 del PSG e del Brasile è di 400 milioni di euro ma con l'inserimento nella trattativa di Cristiano Ronaldo la situazione sarebbe un po' diversa. Portare a Madrid quello che era considerato da tutti l'erede di Messi a Barcellona sarebbe un vero e proprio schiaffo morale nei confronti dei rivali storici e risolleverebbe il morale di una tifoseria che sta vedendo sgretolarsi quel giocattolo perfetto che aveva vinto le due ultime Champions League.