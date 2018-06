L'arrivo di Julen Lopetegui sula panchina del Real Madrid per sostituire Zinedine Zidane disegna un nuovo paesaggio nella rosa della squadra campione d'Europa: alcuni dei giocatori blancos che erano assolutamente essenziale negli schemi del tecnico francese rimangono sotto i riflettori del calciomercato e uno di questi potrebbe essere Marco Asensio che in linea di principio dovrebbe avere la piena fiducia dell'ex selezionatore, visto che lo aveva incluso nella lista dei 23 giocatori che sono volati in Russia per la Coppa del Mondo.

Il 13° più utilizzato da Zidane

Asensio lo scorso anno è stato coinvolto in 53 della 62 partite ufficiali del Real Madrid raggiungendo 2.857 minuti che lo hanno fatto diventare il 13° giocatore più utilizzato della rosa da Zizou, sia in Spagna che in Europa, ma non mancano pretendenti per assicurarsi il prodigioso jolly offensivo spagnolo. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, un importante club britannico ha già inviato un'offerta formale presso il Santiago Bernabéu: si tratta del Liverpool, rivale dei merengues nell'ultima finale di Champions League, che non vede l'ora di accogliere Asensio ad Anfield Road.

La squadra diretta da Jurgen Klopp apprezza il giocatore delle Baleari ed è disposta a fare una mega offerta per portarlo in Inghilterra: si parla di 180 milioni di euro, una cifra stratosferica. Il Real Madrid ha l'offerta sul tavolo e la studierà, anche se, in linea di principio, non verrà presa in considerazione.

in foto: La scheda di Marco Asensio. (transfermarkt.it)

Clausola da 700 milioni di euro

Marco Asensio Willemsen ha un contratto fino al giugno del 2023 e ha una clausola molto più alta rispetto alla cifra offerta dal club di Anfield: per muovere il calciatore spagnolo da Madrid ci vogliono 700 milioni di euro secondo l'ultimo contratto firmato lo scorso settembre. Julen Lopetegui apprezza molto Marco Asensio e difficilmente darà il suo "ok" alla sua partenza ma il Liverpool non rinuncerà facilmente al suo sogno di mercato.