Dopo Ferreira Carrasco e Gaitan, che hanno lasciato l'Atletico Madrid per trasferirsi al Dalian Yifang, è arrivata l'ufficialità per il trasferimento di Cedric Bakambu dal Villarreal al Beijing Gouan. Il club cinese non ha specificato la cifra pagata per il 26enne congolese scorrendo vari quotidiani spagnoli si parla di un affare complessivo da 75 milioni di euro: 41 versati nelle casse degli spagnoli e 34 in tasse al governo cinese. Si tratta della somma più grande mai spesa per un calciatore africano.

Bakambu è stato uno degli attaccanti più prolifici dal suo arrivo nel calcio spagnolo, dopo aver segnato 21 goal nella sua prima stagione in Liga, dodici nella successiva, in cui era stato fuori quasi cinque mesi; e 14 in quella attuale.

Bakambu è l'africano più costoso di sempre.

Cedric Bakambu è diventato il calciatore africano più costoso della storia visto che il Gouan di Pechino ha pagato circa 75 milioni di euro per portare in Cina l'attaccante del Villarreal: secondo L'Équipe il Submarino Amarillo intascerà 40 milioni per la vendita di Bakambu mentre il club cinese ha dovuto sborsare altri 34 milioni di euro per la tassa imposta dalla Federazione di calcio cinese per gli acquisti stranieri. Così l'attaccante congolese è diventato l'africano più costoso della storia e ha polverizzato il record di Pierre-Emerick Aubameyang, passato lo scorso mese all'Arsenal per 64 milioni di euro, durato appena 30 giorni. Una volta arrivata l'ufficialità, Bakambu è diventato il terzo giocatore più pagato in Cina: l'attaccante ha firmato un quadriennale e riceverà 18 milioni di euro, un importo inferiore solo a quello che Óscar (24 milioni di euro) e Hulk (20 milioni di euro).

Bakambu: Se ho accettato, ho le mie ragioni.

Cedric Bakambu non crede di aver lasciato l'Europa molto giovane e non ha nascosto le ragioni economiche come spinta per accettare l'offerta del Beijing Gouan: