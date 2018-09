È un flop 11 che sul mercato varrebbe svariate centinaia di milioni di euro, quello che riusciamo a comporre all'indomani della conclusione della terza giornata di serie A. Diretta conseguenza di un turno con molti risultati a sensazione: dalla caduta della Roma nell'anticipo di venerdì, al crollo del Napoli di domenica, all'inattesa sconfitta interna dell'Atalanta con il Cagliari. La formazione dei "cattivi", dunque, assume i colori dominanti dei partenopei, ma anche il rossoblù del Genoa, sconfitto rovinosamente per 5-3, con due delle tre marcature arrivate a gara ormai chiusa da tempo.

Il nome più a sensazione del flop 11 di oggi, però, è sicuramente quello di Cristiano Ronaldo (5,5): il marziano, atterrato sul pianeta serie A, ha ancora bisogno di alcune settimane di ambientamento, di un ulteriore lavoro sulla condizione fisica, nonché di un affinamento dell'intesa con i compagni di reparto. Più di tutto, deve mettere da parte quella frenesia (comprensibile, ma nociva) con cui ha cercato costantemente il gol contro il Parma e che lo ha spesso indotto a commettere errori banali.

Napoli a picco

Ma come anticipato, è il Napoli la formazione più rappresentata, a cominciare da Ospina (5) tra i pali, che prende altri tre gol (dopo i due dal Milan) senza dare mai la benché minima sensazione di sicurezza; crollo verticale anche per Koulibaly (4,5), che fa una figuraccia con gli attaccanti della Sampdoria, e Zielinski (5), da uomo-faro a uomo in meno, fino a Insigne (4,5), sostituito al termine del primo tempo, come forse non gli era quasi mai accaduto in carriera.

Centrocampo "top" con Pastore e Pjanic

Le grandi firme, però, non finiscono qui, perché in mediana oltre ai piedi buoni di Zielinski, ci sono anche le geometrie di Pjanic (5), la fantasia di Pastore (5) e anche le qualità dell'emergente Pasalic (4,5) per un reparto che potrebbe tranquillamente giocarsi l'Europa. In difesa, quindi, spicca la giornataccia dei genoani Biraschi (4,5) e Spolli (4,5), quest'ultimo autore anche di un autogol, oltre a quella dell'atalantino Hateboer (4,5).

Flop 11 3a giornata

Modulo 4-4-2

Ospina 5; Biraschi 4,5, Spolli 4,5, Koulibaly 4,5, Hateboer 4,5; Pasalic 4,5, Zielinski 5, Pjanic 5, Pastore 5; Insigne 4,5, Ronaldo 5,5. Panchina: Marchetti 5; Albiol 5, Criscito 5; Rog 5, Dzemaili 5; Falcinelli 5, Verdi 5.