Defrel e Quagliarella spazzano via il Napoli, la Lazio si sblocca, il Torino si aggiudica un match di pallanuoto. Questi i principali risultati delle gare domenicali della terza giornata (la pazza classifica di serie A). La Sampdoria batte con merito la squadra di Ancelotti, trascinata dalla doppietta di Defrel e dal super-gol del bomber di Castellammare di Stabia (tacco al volo su cross di Bereszyinski); 1-0 per i biancocelesti sul Frosinone (decide Luis Alberto), stesso risultato per i granata contro la Spal, a margine di una gara interrotta per un nubifragio e poi portata a termine in condizioni molto precarie.

Guardando agli altri match: gol, errori e spettacolo in Sassuolo-Genoa (5-3, Boateng, Lirola, Babacar, Ferrari e autogol di Spolli per i neroverdi, doppio Piatek e Pandev per i liguri), 1-0 della Fiorentina sull'Udinese (Benassi), 0-0 tra Chievo ed Empoli, vittoria esterna del Cagliari a Bergamo con gol di Barella. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali delle partite attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Sampdoria-Napoli

Voti e pagelle

Sampdoria: Audero (6), Bereszyinski (7), Tonelli (7), Andersen (6,5), Murru (7 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Barreto (7 e 6,5), Ekdal (6,5 e 7), Linetty (6,5 e 7), Saponara (7), Ramirez (5,5 e 6), Quagliarella (9 e 8), Defrel (8), Sala (6). Napoli: Ospina (5 e 5,5), Hysaj (5 e 4,5), Albiol (5), Koulibaly (4,5 e 5), Mario Rui (5 e 4), Diawara (5), Zielinski (5 e 4,5), Allan (6), Verdi (5 e 4,5), Insigne (4,5), Milik (5,5 e 5), Mertens (5,5 e 5), Ounas (5,5 e 6), Rog (5 e 5,5).

Torino-Spal

Voti e pagelle

Torino: Sirigu (7 e 6,5), Izzo (6,5 e 6), Moretti (6,5 e 6), N'Koulou (7), De Silvestri (6,5), Rincon (6), Meité (6 e 6,5), Ola Aina (5,5 e 6), Soriano (6 e 6,5), Baselli (6,5 e 6), Belotti (6,5), Iago Falque (6,5), Zaza (6 e sv). Spal: Gomis (7 e 6,5), Felipe (6), Djourou (6 e 5), Vicari (6), Cionek (6), Paloschi (5,5 e sv), Lazzari (6,5), Kurtic (5,5 e 6), Schiattarella (6), Valdifiori (6 e sv), Missiroli (6), Fares (6), Petagna (6 e 5,5), Antenucci (6).

Fiorentina-Udinese

Voti e pagelle

Fiorentina: Lafont (6), Dragowski (5,5 e 6), Milenkovic (6), Pezzella (6), Vitor Hugo (7), Biraghi (6 e 5,5), Fernandes (6,5), Benassi (7,5), Gerson (5,5), Chiesa (7 e 7,5), Simeone (5,5 e 6,5), Eysseric (6,5 e 5,5), Pjaca (6 e 6,5). Udinese: Scuffet (6 e 6,5), Larsen (6 e 5), Ekong (6), Nuytinck (5,5), Samir (6 e 5,5), Behrami (6 e 5,5), Fofana (6), Pussetto (5 e 5,5), Teodorczyk (5,5 e 5), De Paul (6), Machis (6), Lasagna (5 e 5,5).

Lazio-Frosinone

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (6), Wallace (5,5), Acerbi (7), Radu (6,5), Marusic (6 e 5), Parolo (5,5 e 6), Leiva (6,5), Milinkovic (6,5 e 6), Lulic (7 e 7,5), Luis Alberto (6,5), Immobile (5,5 e 5). Frosinone: Sportiello (6), Brighenti (5,5 e 6), Salamon (6 e 7), Capuano (5 e 5,5), Zampano (5), Chibsah (6,5), Ghiglione (5,5 e 6), Maiello (5,5 e 6,5), Cassata (6,5), Molinaro (6), Ciano (5,5 e 6,5), Perica (5,5), Ardaiz (5,5 e sv).

Atalanta-Cagliari

Voti e pagelle

Atalanta: Berisha (5,5 e 5), Mancini (5,5), Djimsiti (5), Gomez (5,5 e 6), Masiello (6 e 5,5), Hateboer (4,5 e 5,5), De Roon (6), Freuler (5,5 e 6), Adnan (5,5 e 6), Gosens (6 e 5,5), Pasalic (4,5), Barrow (5,5), Rigoni (5 e 5,5), Zapata (6 e 5,5). Cagliari: Cragno (6,5 e 6), Srna (7 e 6), Romagna (6,5), Klavan (7), Padoin (7 e 6,5), Barella (7 e 7,5), Castro (6), Faragò (6 e sv), Bradaric (6,5 e 6), Ionita (6,5 e 6), Dessena (6), Pavoletti (6), Sau (5,5 e 5), Farias (6 e sv).

Sassuolo-Genoa

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (6 e 6,5), Lemos (5,5 e 5), Magnani (5,5 e 5), Ferrari (6), Lirola (7), Locatelli (6 e 7), Duncan (6,5 e 6), Rogerio (6,5 e 6), Boateng (8), Berardi (7 e 6), Bourabia (6), Babacar (7,5 e 8). Genoa: Marchetti (5 e 4), Biraschi (4,5 e 4), Spolli (4,5 e 4), Bessa (6), Zukanovic (5 e 4), Lazovic (5 e 5,5), Favilli (6,5 e 6), Hiljemark (5,5), Criscito (5), Pandev (7), Piatek (7), Kouamé (5 e 5,5), Dalmonte (6).

Chievo-Empoli

Voti e pagelle

Chievo: Sorrentino (7 e 6,5), Tomovic (5,5 e 5), Rossettini (7 e 6), Bani (6,5 e 6), Barba (6 e 5), Rigoni (6), Depaoli (6), Radovanovic (5,5), Obi (5,5 e 6), Birsa (5,5), Djordjevic (5 e 4,5), Stepinski (5), Giaccherini (5,5). Empoli: Terracciano (6 e sv), Di Lorenzo (6), Silvestre (6 e 6,5), Maietta (6), Pasqual (6,5), Acquah (6,5), Capezzi (6,5 e 6), Krunic (6,5 e 6), Zajc (6,5 e 6), La Gumina (5), Caputo (6 e 5,5).

Bologna-Inter

Voti e pagelle

Bologna: Skorupski (5), De Maio (5), Danilo (5,5), Helander (5), Mattiello (5,5 dalla Gazza e 5 dal Corriere), Poli (6 e 5,5), Pulgar (5,5 e 5), Dzemaili (5 e 4,5), Dijks (5,5), Falcinelli (5), Santander (6), Orsolini (5,5), Okwonkwo (5 e sv). Inter: Handanovic (7 e 6,5), D'Ambrosio (6), De Vrij (6,5 e 6), Skriniar (6,5), Asamoah (6), Brozovic (6 e 6,5), Gagliardini (6 e 6,5), Nainggolan (7), Politano (6,5 e 7), Perisic (6,5 e 7), Keita (5,5 e 5), Vecino (6 e sv), Candreva (6,5).

Parma-Juventus

Voti e pagelle

Parma: Sepe (6 e 6,5), Alves (6 e 5), Gagliolo (6 e 5,5), Gobbi (6 e 5,5), Iacoponi (5,5), Rigoni (5,5 e 6,5), Stulac (6,5), Barillà (6 e 5,5), Gervinho (7), Inglese (6,5 e 7), Di Gaudio (6), Deiola (5,5 e sv), Da Cruz (5,5 e sv). Juventus: Szczesny (5,5 e 6), Cuadrado (6), Bonucci (6 e 6,5), Chiellini (6), Alex Sandro (6,5 e 5,5), Khedira (5,5), Pjanic (5 e 5,5), Matuidi (7 e 6,5), Bernardeschi (5,5 e 6), Ronaldo (5,5), Mandzukic (7,5), Douglas Costa (6,5), Emre Can (6 e sv).

Milan-Roma

Voti e pagelle

Milan: Donnarumma (6), Calabria (6 dalla Gazza e 7 dal Corriere), Musacchio (6,5 e 6), Rodriguez (6,5 e 7), Romagnoli (6,5), Biglia (6,5 e 7), Bonaventura (6,5 e 7), Calhanoglu (7), Castillejo (sv e 6,5), Kessié (6,5 e 7,5), Laxalt (sv e 6,5), Cutrone (7 e 7,5), Higuain (7 e 6,5), Suso (6 e 6,5). Roma: Olsen (6,5 e 6), Fazio (5,5 e 6), Karsdorp (5,5 e 5), Kolarov (6), Manolas (6 e 5,5), Marcano (5), Cristante (5,5), De Rossi (5,5), N'Zonzi (5,5 e 5), Pastore (5), Dzeko (6 e 5,5), El Shaarawy (6 e 5), Schick (5,5 e 4,5).